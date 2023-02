Byl to i jeden z důvodů, proč jste se rozhodl prodloužit s Energií smlouvu? Stoprocentně. Nechtěl jsem měnit prostředí, bývá to těžké, musíte si zvykat na nové spoluhráče. Tady většina kluků zůstává, i můj parťák z útoku Víťa Jiskra.

A zůstávají i další, většina hráčů prodlužuje smlouvy?

Je to dobře. I na sobě vidím, že se tady cítím čím dál lépe.

Z vašich slov je více než patrné, že jste v Karlových Varech spokojený. Byla to pro vás letos jasná volba?

Pro mě byla priorita zůstat ve Varech. Po minulé sezoně jsem přemýšlel o změně, ale nabídek nebylo moc, a když už, tak ne až o tolik lepší. Ale letos byla jasná volba, prodloužit smlouvu s Energií.

Co se pro vás od minulé sezony změnilo?

Dostávám víc prostoru na ledě. V prvním roce jsem nastupoval ve čtvrté lajně s Vencou Skuhravým a Tomášem Vondráčkem, ale hrál jsem dost. Loni mně chybělo větší vytížení při oslabení, abych se udržel v tempu. Když nehrajete přesilovky ani oslabení, bývá to složité. Člověk není tolik ve hře.

Jaké to vůbec bylo, zahrát si s karlovarskou legendou Skuhravým? Okouká člověk od něho něco?

Já jsem si s ním zahrál pár zápasů už na Kladně. Teď už měl sice věk, nenabruslil toho tolik. Ale pomáhal tím, jak se dokázal udržet na puku nebo vyhrával buly, nemusíte se potom tolik honit.

Hokejový útočník Tomáš Redlich v barvách karlovarské Energie.Zdroj: HC Energie Karlovy Vary

Letošní extraliga je nesmírně vyrovnaná, zvlášť v místech, kde se pohybuje Energie. Jak to vnímáte?

Samozřejmě, že to sledujeme. Před námi jsou ještě tři zápasy, všechny chceme vyhrát. Pokukujeme i po osmém místě, protože bychom play-off mohli začínat doma a to je vždycky výhoda. Ale díváme se i pod sebe, hlavně se však musíme soustředit sami na sebe, na naše výkony, abychom urvali co nejvíc bodů.

Loni jste o play-off hráli až do posledního kola, to letos nejspíš nehrozí. Ale nepřemýšlíte o tom, že byste za rok hráli ještě výš?

Ono je to všechno o tom, jak chytíte začátek sezony. Kolem Vánoc se to láme. Důležité je taky, aby se nikdo nezranil, protože přece jen nemáme tak široký kádr.

Právě na přelomu roku přišel i váš výkonnostní vzestup. Čím si to vysvětlujete?

Ani nevím… Hlavně jsme začali vyhrávat doma, což se nám předtím nedařilo, ani lidí moc nechodilo. S vítězstvími se plnily tribuny a my si to víc užíváme.

Pocházíte z Kladna, kde jste strávil většinu kariéry. Co říkáte na to, že jim zase hrozí baráž?

Sleduju je pořád, vyrostl jsem tam. Teď se jim začalo dařit. Oni mívají závěry sezony každý rok dobré. Přeju jim, aby to zvládli…

Vy jste v Energii třetí rok a o další tři jste prodloužil smlouvu. Cítíte už se jako Karlovarák?

Jo, líbí se mi tady. Cítím se ve Varech jako doma, i když částečně pořád ještě dojíždím. I v týmu jsem spokojený, kabina drží pospolu. Po sezoně se pokaždé vymění jen pár lidí.

Máte nějaké oblíbené místo, kam se vyrazíte odreagovat?

Stoprocentně, mám psa a každý den chodíme na procházku do okolních lesů. Nejradši máme na Linhart nebo vyrazíme na Boží Dar. Máme to tady prochozené.

Hokejový útočník Tomáš Redlich v barvách karlovarské Energie.Zdroj: HC Energie Karlovy Vary

Jak jinak relaxujete?

Nejčastěji se psem, jak už jsem říkal. Ale taky si rád pustím nějaký seriál.

V týdnu bylo výročí 25 let od zlaté olympijské medaile v Naganu. Jak jste to vnímal?

Popravdě, já si to vůbec nepamatuju, bylo mi pět let. Ale později jsem některé zápasy viděl, byla to paráda. Na Kladně jsem si zahrál s Jardou Jágrem i Pavlem Paterou, to byl obrovský zážitek.

