Škodovka je v tabulce naší nejvyšší soutěže druhá, Energii patří šestá příčka. „Možná je to o malinko víc, než jsme před sezonou doufali, na druhou stranu jsme mohli mít bodů teoreticky více, nejvíce nás mrzí dva poslední nepovedené zápasy. Celkově ale jak s umístěním, tak i se získanými body musíme být spokojeni,“ říká karlovarský asistent Tomáš Mariška.

V reprezentační pauze dostali energetici nejdříve zasloužené několikadenní volno. Potom se již vrhli do další přípravy. „Změnili jsme trošičku koncept, drželi jsme v procesu pouze hráče úzkého kádru, plus hráče na zkoušku. Měli jsme tak jen jednu skupinu, aby bylo mužstvo více pohromadě, hráči spolu trávili více času a ještě více utužili týmového ducha, ze kterého jsme těžili v dosavadním průběhu sezony,“ vysvětluje asistent.

Jinak se dá přestávková příprava označit za „klasiku“. „Věnovali jsme se hlavně kondici, ať už na suchu, v posilovně, nebo na ledě. V odpoledních hodinách jsme zařazovali různé formy hry, abychom hráče viděli co nejvíce v samotné hře a také aby nevypadli z herní praxe,“ popisuje Tomáš Mariška.

Během repre pauzy došlo v řadách Energie k několika změnám. Skončili obránci Kubka s Knotkem, naopak přišli útočníci, na měsíční zkoušku Tomáš Kubalík a na hostování do konce sezony Jiří Černoch. „Zvýší se nám konkurence v útoku. Do obrany jsme nikoho nebrali, vrátil se nám teď po zranění Šafář a Mikyskovi jsme prodloužili smlouvu do konce sezony,“ vypočítává karlovarský asistent.

Teď přijde na řadu velmi těžký soupeř. „Plzeň po možná pomalejším začátku potvrzuje svoji kvalitu. V domácím prostředí je to jeden z nejnebezpečnějších týmů extraligy,“ upozorňuje Tomáš Mariška.

Otázkou je, co s Energií udělá reprezentační přestávka. Cíl je ale jasný. „Plzeň má za sebou již zápas v Lize mistrů, který jim pomůže. Já ale věřím, že jsme nabrali jak kondici, tak pohodu a navážeme na úspěšné zápasy před přestávkou. I v Plzni budeme chtít bodovat, uděláme pro to všechno. Půjdeme do utkání naplno, střídání po střídání se porveme o každý bod, o co nejlepší výsledek,“ slibuje Tomáš Mariška.