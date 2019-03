Martine, druhá výhra v řadě, děkovačka před domácími fanoušky. Jak jste si ji užili?

Je to určitě příjemný pocit, ačkoliv se zápas nevyvíjel úplně tak, jak jsme chtěli. Máme velkou radost, že jsme to konečně dotáhli za tři body, navíc když to bylo doma. Bylo to vážně příjemné, protože ty body potřebujeme, abychom zachránili ligu, což všichni chceme.

V úvodu první třetiny se během chvíle prosazovaly oba týmy a skóre bylo poměrně vyrovnané, co nakonec zvrátilo zápas ve váš prospěch?

Do třetí třetiny jsme nastoupili konečně jako tým, hráli jsme to, co jsme chtěli hrát. Naše hra vypadala úplně jinak, podařilo se nám dát dva góly a vyhrát za tři body, takže úplně nejlepší možný scénář.

Právě vstup do třetí třetiny se vám výborně povedl, ačkoliv jste dostali na konci druhé třetiny gól do šatny. Co padlo v kabině o přestávce?

Řekli jsme si, že to takhle prostě dál nejde, musíme změnit hru. Všichni to dodrželi, všichni hráli skvěle, takže se nám podařilo dát dva góly a vyhrát za tři body, což je super.

Během zhruba tří týdnů jste hráli již desátý zápas, nebyla už znát únava?

Když to řeknu ze svého hlediska, tak pro mě je to lepší. Herní vytíženost je pro mě daleko lepší, než když člověk jen trénuje a čeká na jeden zápas. Myslím si, že únava nějaká byla, ale když se vyhrálo, všechno se smazalo a v pátek budeme mít zase čerstvé nohy.

Byl to pro vás poslední domácí zápas před play-out, jaká jsou očekávání?

Cíl je jasný, udržet ligu. Slovo “baráž“ nechci ani říkat, opravdu věřím, že to za ty dva týdny a šest zápasů skončí a splníme cíl. Tenhle rok jsme si to osahali a doufám, že to příští rok bude lepší.

David Sokol