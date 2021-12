„Zápasů, které prohráváme o gól, je už moc,“ posteskl si po utkání kapitán energetiků Tomáš Vondráček. Varům se nepovedl vstup do úvodní třetiny, čehož hosté z Liberce využili, když jim vystřelil vedení v 15. minutě Martin Faško-Rudáš.

„První třetina se nám nepovedla,“ upozornil Vondráček na špatný vstup do utkání. Ve druhé dvacetiminutovce Energie výkon podstatně zlepšila, přesto opět inkasovala, když se do střeleckých statistik zapsal při přesilové hře hostující Adam Klapka.

Posléze kontaktní brankou v přesilové hře, to se psala 28. minuta, navrátil zpět do hry svůj tým právě Vondráček. Ten pak v závěru druhé periody dokázal srovnat ukazatel skóre na 2:2. „Já jsem ani nestřílel, hledal jsem před brankou Ondru Beránka. Byli jsme domluvení, že pojede hned do brány a že se budu snažit mu to tam dávat,“ vracel se ke své druhé trefě v duelu.

Nakonec zlomový moment přinesla 47. minuta, kdy svou druhou brankou v utkání rozhodl o tříbodovém transportu pod Ještěd Martin Faško-Rudáš.

„Myslím si, že i ve třetí třetině jsme měli více ze hry, bohužel nám nevyšly dvě přesilovky,“ smutně poznamenal ke klíčovým momentům duelu Vondráček. „Pak jsme si nepohlídali hráče před bránou a Liberec toho využil. V závěru se nám to i přes snahu vyrovnat nepodařilo,“ řekl k závěru duelu kapitán Varů.

Jeho tým si tak na účet připsal další smolnou porážku o jeden gól. „Pořád věřím, že už se to zlomí v náš prospěch a budeme to my, kdo o gól vyhraje,“ věří v prolomení gólového prokletí Vondráček.

HC Energie Karlovy Vary – Bílí Tygři Liberec 2:3 (0:1, 2:1, 0:1). Branky a nahrávky: 28. Vondráček (Černoch, Plutnar), 38. Vondráček – 15. Faško-Rudáš (Ordoš), 24. Klapka (Birner), 47. Faško-Rudáš (Ordoš, Gríger). Rozhodčí: Hradil, Mrkva – Ondráček, Bohuněk. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 1 000.