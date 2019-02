„Jeli jsme do Zlína s tím, že se porveme o body. Bojovali jsme celý zápas, ale za zbytečné chyby nás soupeř potrestal. Z vytvořených šancí jsme bohužel nedali více branek,“ litoval po utkání karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Energetici prohrávali od 6. minuty po gólu v oslabení. První třetinu zachránil dvě vteřiny před jejím vypršením, rovněž v početní výhodě, Jakub Flek – 1:1. „Domácí měli po pauze lepší vstup do utkání. Dali úvodní gól z přesilové hry, nám se naštěstí povedlo srovnat stav na konci první třetiny,“ popisuje asistent Martina Pešouta.

Ve druhé dvacetiminutovce zlínští Berani odskočili na rozdíl dvou gólů. Hosty ale vrátil do hry opět gólem v poslední minutě Kozák – 3:2. „Dostali jsme se tam znovu do kontaktu,“ poznamenal Tomáš Mariška.

Do třetí třetiny nastoupila Energie s velkým odhodláním. „Všechny síly jsme dali do závěrečného dějství a dokázali jsme vyrovnat,“ mohl si pochvalovat karlovarský asistent. Ve 49. minutě totiž Mikúš srovnal na 3:3.

Spokojenost však netrvala dlouho. Vydržela pouze 23 vteřin. Poté Zlín strhl Hermanem vedení potřetí na svou stranu – 4:3. „ Po našem vyrovnání jsme hned při dalším střídání inkasovali zbytečný gól, který rozhodl o tom, že jsme odjeli ze Zlína bez bodů,“ konstatoval Tomáš Mariška.

Myšlenky energetiků na vyrovnání při hře bez brankáře zaplašil v 58. minutě domácí Šlahař gólem na konečných 5:3.

V pátek energetici cestují ke klíčovému duelu mezi mantinely desátého Litvínova, v neděli se představí od 15.30 doma proti Mountfieldu HK.