Konec. „Děkujeme všem našim fanouškům za jejich podporu v průběhu celého roku,“ rozloučila se karlovarská Energie se svými příznivci po včerejším oznámení o tom, že hokejová extraliga pokračovat nebude.

Drtivá většina fanoušků přijala rozhodnutí s rozumem a odpovídala klubu svého srdce ve stejném duchu. „Je to škoda, na čtvrtfinále jste měli. Ale na druhou stranu každý má zdraví jen jedno, stejně jako celá jeho rodina. Takže kluci, děkujeme za krásnou sezónu s pár chybami a ta příští ať je ještě lepší. Pro nás fanoušky jste rozdali radosti dost,“ uvedl na facebookovém profilu klubu Jiří Nývlt. A během pár minut se začaly objevovat desítky dalších vzkazů. „Díky za vše, respekt vaší práci,“ vzkázal klubu Miroslav Ulman.

Energetici se po středečním přerušení soutěže sešli ve čtvrtek dopoledne k tréninkové jednotce. „Odtrénovali jsme, připravili jsme si plán na celých dva a půl týdne, na které byla extraliga přerušena. Měli jsme to v podstatě nějak rozmyšlené, hráči měli mít do pondělí volno,“ přibližuje karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Teď je ale vše jinak.

„Uvidíme, kdy se vůbec sejdeme, abychom si tu sezonu nějak zakončili, uzavřeli,“ krčí rameny asistent Martina Pešouta.

Rozpoložení není nejlepší, i tady si ale všichni bez zaváhání uvědomují, že jde víc než o sport, byť celosezonní tvrdá práce přišla vlastně vniveč. „Nejen my, ale celá naše organizace měla tu sezonu velmi dobře rozjetou a dařilo se nám, ať nám, juniorům, nebo dorostencům. Po dlouhé době jsme si vybojovali play-off, chtěli jsme našim fanouškům dopřát vyřazovací zápasy, které tady dlouho nebyly, a bohužel, situace je, jaká je. Mrzí nás to. Jsou to ale věci, které nemůže nikdo z nás ovlivnit, které musíme respektovat, protože zdraví je vždycky přednější než sportovní úspěch,“ má jasno Tomáš Mariška.

V 16.30 byla KV Aréna uzavřena. „Vzali jsme si jen nejnutnější věci, jako počítače a nějakou techniku, ale výstroje a další věci tam zůstaly,“ líčí karlovarský asistent.