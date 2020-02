Asistenci u prvního gólu si připsal aktivně hrající Tomáš Mikúš. Slovenský útočník měl ve třetí třetině na holi vyrovnání, bohužel jej zastavila tyčka.

Tomáši, prohráli jste s Olomoucí. Jak hodnotíte průběh utkání?

Začátek byl od nás velmi špatný a rozhodl o celkovém osudu. Druhou a třetí třetinu jsme hráli, jak se říká, do kopce. A to je, zejména s Olomoucí, velmi složité. Pozitivně však vnímám fakt, že se nám povedlo vrátit do zápasu. Dokázali jsme snížit na rozdíl jediné branky, k té nám ale chyběla i trocha štěstí.

Úvodní dějství jste prohráli 0:3. Co se stalo?

Hokej je sport a ten bohužel přináší i tohle. Nám prostě úvod nevyšel, zaspali jsme a prohrávali 0:3. Jsem ale rád, že jsme to nezabalili a bojovali až do konce.

Do třetí třetiny vlétla úplně jiná Energie. Jaké pokyny jste od trenérů dostali?

Už do druhé třetiny byla taktika jasná. Prohrávali jsme 0:3, tak ani nejde nic speciálního vymýšlet. Šli jsme bojovat, házet puky do brány a snažit se dát branku. Dvakrát se to podařilo, škoda že to nevyšlo potřetí.

Vy sám jste měl ve třetí třetině velkou šanci. Co stálo v cestě, byla to tyčka?

Taková šance, to já prostě musím dávat. Ode mě velká chyba. Nevím přesně, co se tam v té rychlosti stalo. Viděl jsem, že brankář je venku z brány. Chtěl jsem to rychle zasunout do odkryté části a po pravdě nevím, co stálo v cestě. Jestli jsem trefil tyč, anebo to zastavil ten padající hráč. Musím se na to podívat.

Olomouc je velmi nepříjemný soupeř. Proč se vám na ni nedaří?

Je třeba mít respekt k soupeři a pochválit jeho výkon, který byl velmi kvalitní. Oni hrají celou sezonu dobře. Jsou obětaví, žádný puk pro ně není ztracený. Hrají do těla, blokují střely, jde jednoznačně o nejhouževnatějšího soupeře z celé extraligy.

Vy jste v Olomouci hrál. Proběhlo nějaké hecování? Měl jste zvýšenou motivaci?

Ten kádr se tam obměnil, ale jádro zůstalo stejné. Takže plno hráčů znám. V průběhu zápasu proběhly nějaké popichovačky, ale nic zvláštního. Tohle ke sportu zkrátka patří.

Máte před sebou poslední reprezentační přestávku. Co vás v ní čeká, můžete nastínit?

Máme tam deset dní bez zápasu, takže plán je jasný – dobře zregenerovat a potrénovat na závěr sezony, který bude velmi těžký. Tahle pauza je vlastně poslední možností, jak ještě potrénovat a nabrat sílu, tak toho musíme využít.

Vyhrál Zlín i Olomouc, naopak prohrál Hradec. Jak vy v kabině vnímáte tabulku? Koukáte spíše nad, nebo pod sebe?

My se hlavně snažíme soustředit sami na sebe. Z každého zápasu vytěžit nějaký bod, nejlépe samozřejmě tři, a doufat v co nejlepší umístění.