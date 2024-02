Trápení pokračuje. Dvakrát se během sedmi dnů představili hokejisté karlovarské Energie v rámci Tipsport extraligy v pardubické areně. Dvakrát z toho byla v souboji s vítězem základní části pardubickým Dynamem prohra. K první porážce 2:5 tentokrát přihodili energetici prohru 2:6, i přesto, že dvakrát v duelu vedli. Domácí rozhodli o své výhře povedenou druhou třetinou, kterou vyhráli 3:0. Energie tak protáhla sérii porážek již na šest utkání v řadě, když se v tabulce na ní dotahuje Mladá Boleslav, která ztrácí na Karlovy Vary dvě kola před koncem základní části čtyři body.

HC Energie Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Pardubickou Enteria arenu rozesmutnili již v 5. minutě Západočeši, kteří šli do vedení po trefě z hole Jana Hladonika, který překonal Pavláta tvrdou střelou z dorážky – 0:1. Pak se v rychlém sledu přihlásili o gólové slovo domácí, ale jak Zohorna, tak i Vála na Habala nevyzráli.

Až v 10. minutě se přeci jen Dynamo dočkalo vyrovnání, o které se zasloužil Tomáš Hyka, který propálil Habala úspěšnou ranou mezi betony – 1:1. Energie byla blízko druhé gólové radosti ve 13. minutě, kdy naservíroval kapitán Varů Jiří Černoch puk před odkrytou pardubickou klec Jana Hladonikovi, ale jeho střelu famózním zákrokem zneškodnil pardubický gólman. Energetici se přeci jen dočkali druhé branky, a to v samém závěru první periody, to se Janu Hladonikovi podařilo najít v prostoru mezikruží volného Ondřeje Beránka, který střelou tahem rozvlnil podruhé pardubickou síť – 1:2.

Na začátku druhé dvacetiminutovky však bylo opět srovnáno. Ve 22. minutě vyslal Tomáš Zohorna do úniku Roberta Kousala, který svůj nájezd zakončil úspěšnou střelou mezi betony karlovarského brankáře – 2:2. Poté Dynamo přežilo karlovarskou přesilovku a naopak tu svou dokázalo brankově zúročit. Ve 35. minutě vyhnal z trestné lavice karlovarského Michala Plutnara pardubický Jan Mandát, který brankově zúročil souhru s exkarlovarským Tomáše Vondráčkem, čímž tak poslal Dynamo poprvé v duelu do vedení – 3:2.

A Pardubice přidaly v závěru druhé třetiny i čtvrtou branku, to když Ondřej Vála vyslal na zteč Tomáše Hyku, který střelou nad beton překonal Habala – 4:2. I do závěrečné třetiny vstoupili lépe hokejisté Pardubic, jmenovitě Lukáš Sedlák, který ve 41. minutě chytře obhodil brankáře Energie a zasunul popáté puk do karlovarské svatyně – 5:2. Západočeši poté měli k dispozici tři přesilové hry, ale během té třetí inkasovali šestou branku, pod kterou se podepsal Matej Paulovič – 6:2. V závěru třetiny měly oba týmy k dispozici několik přesilových her, ale žádná již nebyla využita.