/Hokej/ Teprve druhý start v letošní přípravě čeká Energii v KV Areně, kde se utká v přípravném zápase s Mladou Boleslavi. Doposud se karlovarským hokejistům daří velice dobře a na kontě mají čtyři výhry. Natáhnou Západočeši vítěznou šňůru nebo je bruslaři zastaví? Utkání začíná v 17.30 hodin.

HC Energie Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Eret

Z kabiny Energie

Karlovarským se v přípravě velice daří. Z pěti zápasů zaznamenali 4 výhry. V minulém týdnu se utkali se svým největším rivalem, tedy s Plzní. Ač se v první třetině podařilo svěřencům Davida Bruka vytvořit dvoubrankový náskok, tak v prostřední části zápasu se Škodě podařilo srovnat. Rozhodující byla tedy až závěrečná dvacetiminutovka, která byla v režii Energie, jenž nedala svému soku žádnou další šanci. Karlovy Vary se tak radovaly z výhry 5:2. Svou premiérovou trefu zaznamenal Iika Kangasniemi.

Z kabiny Mladé Boleslavi

Příprava bruslařů už tak povedená není. Z šesti zápasů dokázali pouze jeden dotáhnout do vítězného konce v samostatných nájezdech, a to právě proti Karlovým Varům. Naposled Mladá Boleslav hostila Litvínov. Na úvodní gól se čekalo až do 39. minuty, kdy skóre otevřela Verva. Na začátku třetí třetiny hosté navýšili svůj náskok a v 50. minutě upravil výsledek Pyrochta, jenž usměrnil porážku Boleslavi na konečných 1:2.

Poveze se Energie dál na vítězné vlně nebo se bruslařům podaří prolomit sérii karlovarských výher a budou i po druhé v letošní přípravě radovat z výhry nad západočeským celkem?

Sestava vzájemného zápasu - BK Mladá Boleslav x HC Energie Karlovy Vary 2:1sn:

Mladá Boleslav: Stuchlík – Pyrochta, Osburn, Jeřábek, Němec, Čech, Křepelka, Moravec – Lantoši, Järvinen, Aaltonen – Gardoň, Fořt, Suchý – Kučera Hradec, Stránský – Vlasák, Malínek, Zvagulis. Trenér: Jiří Kalous.

Karlovy Vary: Habal – Mikyska, Tureček, Krajčík, Weihold, Benda, Dorot, Anton – Kofroň, Koffer, Kružík – Adámek, Přikryl, Bernovský – Váňa, Kverka, Tomeček. Trenér: David Bruk.