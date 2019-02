Vancouver - …Tak to začalo! Zrovna jsme se vrátili ze slavnostního zahájení, které otevřelo X. zimní paralympijské hry.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Opening ceremony se konalo v BC Place Areně, stejně jako slavnostní zahájení olympijských her. Pořadatelé ohlásili 55 000 prodaných vstupenek, které se prodávaly od 60 do 170 dolarů. Českou výpravu přivítala zcela zaplněná aréna kolem půl sedmé. Myslím si, že tento zážitek, alespoň u mě, se musí trošku vstřebat, protože to bylo něco neskutečného, na co budeme rozhodně dlouho vzpomínat. Abych pravdu řekl, tak si ani nemůžu vzpomenout, co se mi při nástupu honilo hlavou. Vybavuji si jen neskutečný rachot, který na plochu z ochozů doléhal. Poté se mi v jednu chvíli vybavilo, čím vším jsme si za ty roky prošli, abychom se paralympijských her mohli vůbec zúčastnit. A že to úsilí a dřina, které jsme tomu věnovali, za tento okamžik rozhodně stály…

Jiří Berger