Karlovy Vary – Bronz. Sledge hokejisté SKV Sharks Karlovy Vary se v sobotu 7. března podívají do Prahy. Tam na ně čeká druhé utkání série, ve které jde o bronz České sledge hokejové ligy.

SKV Sharks Karlovy Vary | Foto: Deník/Daniel Seifert

V sérii hrané na dvě vítězná utkání vedou hráči z lázní 1:0. V prvním duelu totiž Karlovaráci pokořili Spartu na ostrovském zimním stadionu vysoko 5:0.

„Možná, že výsledek vypadá jednoduše, ale my se na ledě hodně nadřeli. Sparta v prvních dvou třetinách značně kouskovala hru a pokud mohla, tak ji přerušila. Vše se zlomilo, až když jsme vstřelili první dvě branky. My hráli trpělivě a čekali na šance, které jsme dokázali brankově zužitkovat," ohlédl se za prvním soubojem kapitán Žraloků Jiří Berger.

Teď však jeho družinu čeká ještě náročnější bitva. Pražský tým totiž nemá co ztratit a navíc bude mít výhodu domácího prostředí. „Očekáváme urputnou bitvu, jelikož Sparta bude v psychické výhodě. My se budeme snažit udržet nervy na uzdě a opět se chceme prezentovat trpělivou hrou. Sparta bude muset hru otevřít, což by nám hrálo do karet v podobě rychlých brejků," vypočítával sledge hokejovou taktiku Berger.

Pokud Sharks druhý duel vyhrají, ukončí tím bronzovou sérii. V opačném případě, když Sparta zvládne sobotní utkání, se to rozhodující odehraje v neděli opět v hlavním městě.

„Do Prahy bychom měli odjet v nejsilnějším složení. Navíc bychom rádi zakončili sérii již po sobotním utkání a Mírovi Hrbkovi tak dodatečně darovali k jeho životnímu jubileu bronzovou medaili," přeje si proměnit druhé utkání v ligový bronz Berger.

Karlovaráky bude doprovázet na duel početná skupina věrných fanoušků. „Právě za jejich věrnost bychom chtěli získat ligový bronz, byla by to odměna také pro ně," dodal.

Sobotní duel začne v T-mobile Areně ve 12.00 hodin. Případné třetí utkání pak bude na programu na stejném místě, v neděli 8. března od 15.00 hodin.