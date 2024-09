LETNÍ GALEJE A SOUSTŘEDĚNÍ

„Příprava byla poměrně standardní. Začali jsme v polovině prázdnin tréninkem na ledě. Hlavním bodem přípravy potom bylo čtyřdenní soustředění v Chomutově. To proběhlo na konci srpna. Povedlo se nám ho zpestřit o tréninkový zápas s Drážďany, ale jelikož neměli moc hráčů, tak se hrálo opravdu pouze tréninkově,“ vracel se v čase předseda SKV Sharks Karlovy Vary.

Galeje si navíc zpestřili hráči Sharks individuální přípravou mimo led. „Podporujeme je v jejich aktivitách, ať už se jedná třeba o vstupné do posiloven nebo jiné sportovní aktivity. Vodní sporty, plavání, wakeboarding,“ poukazoval Chlubna, že hráči mají od klubu veškerou podporu.

SEZÓNA A KÁDR

Před startem nového ročníku neprošel kádr úřadujících mistrů žádnými změnami. „Změny v kádru nemáme žádné a nikdo neskončil, ale bohužel ani nikdo nezačal. Stále vyhlížíme nové hráče, kterých je poměrně nedostatek po celé republice. Nic ale nevzdáváme. Pořád věříme, že nějakého mladého sportovce s handicapem hokej zaujme, že se na nás s důvěrou obrátí, vyzkouší si ho a časem zapadne do týmu,“ přeje si šéf Sharks.

Žraloci tak vyplují za obhajobou v totožném složení, jako tomu bylo loňskou sezonu. Hned na úvod soutěže však sčítají Karlovy Vary hráčské ztráty. „Začátek sezony nám však trochu komplikují některá zranění, takže určitě na první a druhé kolo, což je hned výjezd do Olomouce a Zlína, nepojedeme v kompletním složení,“ podotkl k oslabení týmu v prvním dvoukole ligové soutěže.

CÍLE A OČEKÁVÁNÍ OD SEZONY

„Samozřejmě budeme rádi vyhrávat, a pokud by se nám podařilo počtvrté za sebou vyhrát soutěž, tak by to bylo perfektní, ale nedáváme si to jako pevný cíl,“ prozradil Chlubna skromné cíle, se kterými Vary budou do sezony vstupovat.

KONKURENCE? JEDNA VELKÁ NEZNÁMÁ

V letošní sezoně se představí v ligové soutěži pouze sedm týmů, jelikož České Budějovice ukončily činnost. „Vůbec netušíme, kdo proti nám bude v lize v týmech soupeřů nastupovat. Co víme, je, že ubyl jeden tým. České Budějovice ukončily svoji činnost a také víme, že řada zahraničních hráčů, která hrála za Jihočechy, má zájem se přesunout do jiných klubů,“ upozorňoval Chlubna na možné posílení konkurentů v boji o mistrovský titul.

Ale to není vše. Zejména v Norsku je eminentní zájem na tom, aby jejich hráči létali do Česka hrát tamní ligu. „Samozřejmě bez tréninkových dávek u nás, ale aby sem létali jenom na odehrání zápasů, protože v Norsku jim chybí herní praxe, nemají žádnou soutěž. Mají málo klubů, které by mezi sebou mohly soupeřit,“ upřesnil Chlubna.

„A víme, že některé kluby u nás tuto možnost vítají a vlastně chtějí ty zahraniční hráče využívat na maximum,“ posteskl si. Žraloky tak čeká náročná cesta za obhajobou.

„My v tuhle chvíli nevíme přesně, jak některé kluby v soutěži budou silné. Takže se může třeba stát, že my i přesto, že budeme mít stejný kádr, který vyhrál třikrát za sebou českou ligu, tak třeba proti nám někdo začne nasazovat silné hráče z ciziny, reprezentanty a třeba nás začne porážet,“ vysvětloval Chlubna.

HLEDÁNÍ NOVÝCH HRÁČŮ

Žraloci se mohou pochlubit hned několika reprezentanty ve svém kádru, ale ani to jim nezaručí nové tváře v týmu. „Dáváme si cíl klub rozvíjet pokud možno správným směrem dopředu.“

To znamená nejenom mu poskytnout kvalitní zázemí, ale i neustále pracovat na tom, abychom našli nové hráče do našeho klubu,“ nastínil Chlubna karlovarskou vizi.

Sám ale ví, že je to běh na dlouhou trať. „Hledání nových hráčů je extrémně těžká věc. My zase nemáme úplně prostředky jako amatérský spolek na to, abychom objížděli třeba rehabilitační ústavy, někde se trvale pořád prezentovali a vlastně lovili v těch vodách lidí s hendikepem,“ řekl smířlivě.

PODPORA FANOUŠKŮ A PARTNERŮ

Pro Sharks je vazba nejen s fanoušky, ale také s partnery velmi důležitá. „Snažíme se, abychom byli vidět na veřejnosti skrze komunikační kanály, skrze účast na různých veřejných akcích. A taky budeme opět pořádat už čtvrtý ročník turnaje před Vánoci v prosinci. Tento turnaj věnujeme rozvoji. Zaměřujeme se na to, aby přijeli hráči, kteří toho třeba nemají tolik odehráno nebo začínají, a aby dostali možnost získávat herní praxi,“ prozradil Chlubna.

„Na závěr samozřejmě zvu všechny fanoušky i širokou veřejnost, aby se přišli podívat na hokej, až budeme hrát domácí zápasy v KV Aréně. Rozpis sezony najdou na webových stránkách a pak vždy aktuální pozvánky na našich sociálních sítích. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat alespoň touto cestou všem našim partnerům jak z veřejné, tak soukromé sféry, kteří podporují finančně klub a bez jejichž podpory by klub vlastně nemohl fungovat,“ doplnil šéf Sharks.