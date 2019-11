Zapomínáme? Podle průzkumu zřejmě ano. Svoji roli hraje jistě nostalgie, která přináší spíše kladné vzpomínky, nepříjemné ustupují. Mladí lidé, kteří dobu před rokem 1989 nezažili, o komunismu smýšlejí střízlivěji, pakliže vědí, o čem je řeč. O moderní historii, tedy i o převratu v roce 1989, se ve školách učí stále jen sporadicky.

Kladně sametovou revoluci hodnotí třetina Čechů ve věku nad 40 let. Vysokoškoláci ji vidí pozitivněji (57 %) než Češi s nejnižším vzděláním (22 %). Na život čtvrtiny Čechů (27 %) neměla sametová revoluce žádný vliv. Téměř pětina (17 %) si myslí, že jejich život změnila k horšímu.

Častěji si to myslí Češi s nejnižším vzděláním (24 %) než středoškoláci (13 %) a vysokoškoláci (9 %). Průzkum v podstatě potvrzuje polarizaci české společnosti, která je patrná v posledních letech u parlamentních i prezidentských voleb.

„Stav společnosti souvisí s naším vztahem k minulosti. A zdá se mi, že o stavu společnosti rozhoduje víc vzdělání než to, kde a jak žijeme,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel společnosti Post Bellum a zakladatel Paměti národa.

Nezapomeňme



Paměť národa slaví 30 let svobody společně se 30 Městy Paměti národa ve všech krajích. Nejde nám o pořádání ohňostrojů, chceme společně s městy vytvořit něco s trvalou hodnotou. Zapojená města natáčejí vzpomínky lidí, které budou uloženy ve sbírce Paměť národa. Někde vznikají filmové dokumenty či výstavy a školy se s podporou měst zapojují do našeho vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.



V některých městech se ale Paměť národa přímo zapojuje i do organizace oslav pádu komunismu: v Hradci Králové spolu s městem pořádá koncert, v Brně se jihomoravská pobočka Paměti národa podílí spolu s několika dalšími spolky na hlavních oslavách 30. výročí pádu komunismu. Program akcí, které pořádáme nebo podporujeme po celé České republice, najdete na www.nezapomenme.cz.



V neděli 17. listopadu v 17.11 hodin se symbolicky rozezvoní zvony ve všech kostelích, ve městech i na vesnicích. Spolupráci Paměti národa potvrdila Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví. Před samotným zvoněním osloví Paměť národa prostřednictvím obecních rozhlasů veřejnost s připomenutím významu svátku svobody a demokracie.



V Praze přineseme program 17. listopadu přímo na Národní třídu prostřednictvím projekcí „Paměť národa: 1989“ na domy. V rámci programu Korza Národní se odehrají v 17.00, 18.45 a ve 20 hodin. Na Národní třídě bude 17. listopadu také k vidění výstava Střípky revoluce s prvky tzv. rozšířené reality. Svým chytrým telefonem může každý „rozpohybovat“ fotografii na výstavním panelu a z videa se dozvědět více o zobrazovaném příběhu.



Ať už jste kdekoli, můžete být s námi 17. listopadu při tradičním předávání Cen Paměti národa, protože je z Národního divadla budou přenášet živě od 20 hodin Česká televize a Český rozhlas Plus. Letos oceníme pět statečných lidí z pěti postkomunistických zemí Děkujeme, že s námi oslavíte svobodu!



Tým Paměti národa