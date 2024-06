Rozsáhlé prostranství Krajského úřadu Karlovarského kraje v Karlových Varech obsadili ve středu 12. června odpoledne těžkooděnci, areál zažil velké policejní manévry a nikdo se odtud nemohl dostat. Do budovy B totiž vpadli střelci a ohrožovali krajské úředníky. Areálem se ozvalo mnoho výstřelů. Naštěstí šlo v tomto případě jen o plánované cvičení jednotek integrovaného záchranného systému, které bylo zaměřeno na ochranu měkkých cílů.

Areál krajského úřadu zažil policejní manévry kvůli sniperům. Šlo o cvičení | Video: Kopecká Jana

„Jedná se o součinnostní prověřovací cvičení složek IZS zaměřeného na zákrok proti aktivnímu útočníkovi v prostorách úřadu,“ uvedl přímo na místě koordinátor pro ochranu měkkých cílů Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje Václav Husák.

Úředníci z pavilonu B, kde se například nachází krajská matrika nebo odbor školství, měli v tu dobu běžné úřední hodiny a dělali, jakoby by byla standardní úřední středa. Krátce po 13. hodině sem ovšem vnikla skupina ozbrojenců, kteří po nich začali pálit. „Do útoku byli úředníci standardně ve svých kancelářích, vědí, že se bude konat cvičení. Do budovy jsme nasadili čtyřicet namaskovaných figurantů, kteří budou simulovat různá zranění, s nimiž se budou muset policisté a následně i záchranná služba vypořádat,“ pokračoval koordinátor. Figuranti při tomto cvičení byli studenti plzeňské medicíny.

Jako první na simulovaný útok sniperů dorazili do areálu policisté. Jejich úkolem bylo podle Husáka zneškodnit útočníky v co nejkratší době. „To znamená, že potřebují eliminovat pachatele tak, aby již nemohl aktivně útočit. Následně přijíždějí záchranáři a hasiči. Poté je naplánována evakuace budovy,“ nastínil koordinátor cvičení. Areálem se ozývají výstřely, a to nejen od útočníků, ale i zasahujících policistů. „Pomoc, pomoc," křičí první úředníci, kteří se mohli dostat ven z budovy.

Jako vůbec první přijíždějí v takových případech prvosledové policejní hlídky, které jsou na typ takových zásahů cvičeny. Po nich následuje příjezd monitorovacích vozů, leteckých specialistů s drony, psovodů se cvičenými psy, interventů či krizových vyjednavačů.

„Úkolem zasahujících policistů je co nejopatrněji vkročit do budovy a zneškodnění pachatelů. Proto jejich prioritou není ošetření zraněných, ale útočník. Ve chvíli, kdy prohlásí budovu za bezpečnou, je do ní možné pustit záchranáře a ostatní složky IZS. To může trvat ve skutečných případech i desítky minut, ale pro policii to jsou následně až dny práce na místě činu,“ vysvětlil Husák s tím, že taková cvičení podnikají policisté pravidelně už mnoho let bez ohledu na tragédii na pražské filozofické fakultě. Účastní se ho nejen úřady, ale i školy.

Jak Husák zdůraznil, gestorem těchto cvičení je ministerstvo vnitra, které ho poskytuje zcela zdarma. To ovšem nedělají soukromé subjekty, které si za nemalý finanční obnos najímají i některé radnice na Karlovarsku.

„Cvičení děláme hlavně proto, aby si naši kolegové mohli vyzkoušet, jaké jsou jejich emoce a vzorky chování v případě mimořádné události. Školení jim má dát informace, jak mají postupovat, když nastane krizová situace. Během dopolední části naše úředníky například i učíme i teoreticky, jak se zabarikádovat v kanceláři a školíme je techniku USB – tedy uteč, skryj se a bojuj,“ uzavřela Šárka Benešová, vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence krajského úřadu, která se jako jedna z mnohých cvičení zúčastnila.