Trestní stíhání Bursíka se týká korupční kauzy, kde figuruje i chomutovský primátor Marek Hrabáč nejen kvůli machinacím s veřejnými zakázkami. Ta vzešla ve známost v úterý 6. srpna, kdy si policisté přišli pro chomutovského primátora. V ten den prohledávali i kanceláře na karlovarském magistrátu. Vedle té radního Bursíka šlo i o kancelář vedoucí technického oddělení Evy Pavlasové. Bursík zaslal redakci SMS, že nemá, co komentovat, protože je momentálně mimo Karlovy Vary. Tento radní je jedním ze 12 obviněných v korupční kauze kolem manipulace veřejných zakázek státní agentury CzechTourism. V roce 2017 měl dostat úplatek 100 tisíc korun za přidělení dotace v hodnotě více než půl milionu korun pro spolek City Triathlon Karlovy Vary.

Jak ve čtvrtek doplnil předseda karlovarské ODS Jiří Vaněček, Bursík společně se svou rezignací na post radního města také oznámil i své pozastavení členství ve straně. „Oba jsme v tuto chvíli na zahraniční dovolené. Bavili jsme se o tom a on oznámil, že rezignuje na radního a že pozastavuje členství v ODS, aby nás tím nezatěžoval. Toho si cením. Bereme to na vědomí," uvedl Vaněček s tím, že spolu hovořili i o tom, kdo by ho měl ve vedení města nahradit.

Podobná situace nastala i v korupční kauze v Czechtourism, kdy Bursík nabídl před časem svou rezignaci, ale ODS ji neakceptovala. Podle Vaněčka byl rozdíl v tom, že tehdy ji nabídl, nyní ji oznámil.