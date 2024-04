Krajský soud v Plzni v pátek zprostil viny čtveřici lidí z Karlovarska, která byla obžalovaná z obchodování s lidmi. Ta podle obžaloby měla osobám v tíživé životní situaci slibovat práci v Anglii, kam nakonec řada poškozených i vyrazila. Na britských ostrovech je však namísto dobrého výdělku čekalo vystřízlivění v podobě tvrdé práce za minimální odměnu. Policejním orgánům v Čechách a Anglii se nepodařilo nashromáždit dostatek důkazů o údajném zotročování lidí.

Líčení u krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Roman Cichocki

Páteční rozsudek si přišel osobně vyslechnout z celé čtveřice jen David Grundmann. Jaroslava Bílá, David Bílý a Gabriela Miková se omluvili. „Nebyl shromážděno dostatek důkazů. Tvrdíme, že skutky se staly, ale nenaplnily všechny zákonné znaky trestného činu. A soud se nemůže řídit emocemi,“ řekl při pátečním líčení soudce Jan Špeta. Bylo přihlédnuto i k mnohde rozporuplným výpovědím poškozených. Na druhé straně zase údajní vykořisťovatelé svalovali veškerou vinu na dnes již mrtvého Evžena Horňáka. Soud se snažil jim dokázat vinu, ale nepodařilo se. Domněnka není podle soudce sto procent jistoty.

Čtveřice nalákala do Anglie minimálně sedm osob. Poškozeným sebrali doklady i mobily. Nutili je pracovat šest dní v týdnu, 12 až 15 hodin denně. Jako odměnu dostávali 40 liber za dva týdny. Celkem si celá parta měla přijít na zhruba 3,5 milionu korun.

Třináctiletou ze Sokolovska měl prodávat na sex. Dělala to sama a ráda, říká muž

Jaroslava Bílá, David Bílý, Gabriela Miková a David Grundmann byli vyšetřováni na svobodě. Podle spisu si v letech 2016 až 2018 vytipovali uchazeče ve složitých podmínkách a nabídli jim ubytování i práci ve dvou britských řetězcích rychlého občerstvení. Jenže po příjezdu do Anglie jim sebrali doklady a telefony, drželi je v izolaci pod dohledem, směřovali výplaty na své účty a dávali poškozeným jen minimální kapesné. V České republice především v Karlových Varech a v Británii kolem Bradfordu využívali obžalovaní hlavně uživatele drog a bezdomovce. Sourozenci Jaroslava Bílá a David Bílý měli kontaktovat v tuzemsku právě takové živly s nabídkou uplatnění v řetězci McDonald’s. Zprostředkovali jim přes skype kontakt s Horňákem a Mikovou, kteří pobývali v Británii, zajistili jim dopravu do Londýna a za to měli inkasovat odměnu.

Čtveřici hrozilo osm až patnáct let za mřížemi. „Všichni naši klienti se cítí být nevinní. Nesouhlasí s právní kvalifikací ani s požadovaným trestem,“ vyjádřili se shodně obhájci při prvním líčení.

Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Soud musel v pochybnostech rozhodnout ve prospěch obžalovaných. A to také udělal. David Grundmann se na místě vzdal odvolání, u ostatních si žalující strana počká na vyhotovení písemného rozsudku.