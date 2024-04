Pro krádež a poškození cizí věci stíhají karlovarští kriminalisté dva muže z Karlovarska ve věku 44 a 50 let, kteří způsobili škodu přibližně za 135 tisíc korun.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

"Muži měli v neděli 21. dubna letošního roku v nočních hodinách společně vyrazit do ulic Karlových Varů. Při procházení městem si měli vyhlédnout jednu ze směnáren, do které se pokusili vniknout. Poškodili vstupní dveře, ale do vnitřních prostor se jim nepodařilo dostat, a tak z místa odešli. Dojít měli až k jednomu hotelovému zařízení, kde si všimli místnosti, ve které bylo uschováno několik jízdních kol. Následně poškodili uzamčené vstupní dveře, čímž se starší muž dostal do vnitřních prostor, odkud odcizil dvě jízdní kola, z nichž jedno předal čtyřiačtyřicetiletému muži. Obě kola společně odvezli. Padesátiletý muž se ale po několika minutách vrátil a odcizil další dvě jízdní kola, která následně odvezl," popsal mluvčí krajské polici Jan Bílek.

Policisté se případy začali okamžitě zabývat a oba muže o několik hodin později zadrželi. Také vypátrali tři ze čtyř odcizených jízdních kol. Obviněným mužům v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť svým jednáním způsobili větší škodu.

