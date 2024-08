Případ začal Krajský soud v Plzni projednávat koncem roku 2022. „Obžalovaný dne 19. 9. 2021 v okrese Karlovy Vary měl využít situace, kdy se poškozená přivedla do stavu středně těžké až těžké opilosti a v důsledku toho nebyla schopna pohotově reagovat, ovládat své jednání, případně se bránit, a v úmyslu pohlavně se uspokojit měl na ní opakovaně vykonat pohlavní styk, ať už prostřednictvím vaginálního, orálního, ale i análního sexu, osahávání na prsou či masturbace,“ citovala tehdy z obžaloby mluvčí soudu Jana Rubášová. Trvalo to dle obžaloby sedm hodin, přičemž Martin C. odcházel a zase se vracel. „Poškozená se mu snažila několikrát schovat či se bránit. Jednáním obžalovaného utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu,“ uzavřela Rubášová s tím, že státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny Martinu C. uložen trest odnětí svobody v trvání 7 let se zařazením do věznice s ostrahou.