Kauzou, v níž figuruje zkušební komisař, provozovatelé autoškol a uchazeči o řidičský průkaz, se zabývají už předloňského roku. Nedávno začali stíhat čtyři osoby ve věku 25 až 68 let."Obvinili je ze spáchání zločinu podplácení a přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Jednalo se o žadatele o řidičské oprávnění, kteří použili k žádosti o řidičské oprávnění i padělanou lékařskou zprávu. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na 6 let," uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Pešková.

První obvinění v celém případu padla už v říjnu roku 2022. "Kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání pětice osob. Čtyřiapadesátiletého muže obvinili ze spáchání zločinu přijetí úplatku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Čtyři muže ve věku 41, 42, 52 a 56 let obvinili ze spáchání zločinu podplácení. Dva z nich, ve věku 41 a 56 let, byli navíc obviněni i ze spáchání přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu," informovala mluvčí.

Podle ní v případě prokázání viny hrozí čtyřiapadesátiletému muži trest odnětí svobody až na 10 let. Zbylé čtveřici obviněných hrozí až 6 let. Dále kriminalisté obvinili dalších 12 osob ve věku 27 až 55 let. Všech těchto 12 osob, jednalo se výhradně o žadatele o řidičské oprávnění, kriminalisté obvinili ze spáchání zločinu podplácení a v případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na 6 let.

"Kriminalisté se případem i nadále usilovně zabývají a je velmi pravděpodobné, že v nejbližších době dojde k obvinění několika dalších osob," dodala mluvčí.