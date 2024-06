Zproštěn viny, takový verdikt vyřkl v úterý 25. června Okresní soud v Karlových Varech v případu bývalého fotbalového reprezentanta Davida Limberského. Odsouzený Kohout nařkl policii z manipulace s důkazy.

Limberský je nevinen v kauze vydírání. Jediným odsouzeným je Kohout | Video: Kopecká Jana

Fotbalista David Limberský je nevinen, stejně tak jako jeho nejlepší kamarád Pavel Vaigl a Karlovarák Marcel Kosec. Soudce Okresního soudu v Karlových Varech Adrian Matúš je v úterý 25. června zprostil obvinění z násilného vydírání, kterého se měli dopustit na podzim roku 2022 vůči Luboši Jírovi. „Je to nejšťastnější den mého života,“ reagoval po vynesení rozsudku bývalý fotbalový reprezentant.

Soudce naopak uznal vinným dalšího z čtveřice spoluobviněných v této kauze, a to Karlovaráka Františka Kohouta za použití násilí a vydírání. Vyměřil mu trest odnětí svobody na dva roky podmínečně. Musí také poškozenému zaplatit sto tisíc korun jako újmu. Kohout se na místě odvolal.„Udeřil ho zbraní do zátylku, druhou rukou ho tlačil do zad, přičemž ho zbraní zranil do tváře. Rýhy na tváři, které měl poškozený na tváři, odpovídaly zbrani,“ uvedl soudce s tím, že se při vyměření trestu držel nižší sazby. Dodal, že nebylo dostatek důkazů, které by nasvědčovaly, z čeho byla čtveřice obviněna. „Komunikace formou SMS mezi panem Limberským a poškozeným až do doby schůzky vykazovala přátelskou atmosféru,“ konstatoval Matúš.

Limberský se s dalšími třemi muži vydali v září před dvěma lety do karlovarské kavárny Bon – jour na schůzku s Jírou kvůli neúspěšným investicím do kryptoměny. Jíra Limberskému nabízel zisk v této oblasti, do investic se následně přidali i Vaigl, Kosec a Kohout. Jenomže obchod se nevyvíjel slibně a čtveřice chtěla peníze, celkem čtyři miliony korun, zpět. „Ve druhé polovině září se měla čtveřice mužů sejít s dvaatřicetiletým mužem v jedné z kaváren v Karlových Varech. Devětatřicetiletý muž měl opět po dvaatřicetiletém muži požadovat do určitého termínu vrácení finančních prostředků. Ten to měl ovšem znovu odmítnout s tím, že mu předá zmíněnou výpočetní techniku, která byla za tyto finanční prostředky pořízena. Následně se měl do sporu vložit sedmatřicetiletý muž, který měl začít dvaatřicetiletému muži vulgárně nadávat a po chvíli ho ohrožovat střelnou zbraní. Poté ho měl zbraní udeřit do horní poloviny těla. Přitom měl po dvaatřicetiletém muži požadovat vrácení finančních prostředků,“ informoval krátce po incidentu mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Během soudního procesu svědci nepotvrdili, že by schůzka v kavárně byla vyhrocená. Jíra tvrdil, že Kohout a Kosec mu měli na jednání nahnat strach. Kosec to odmítl s odůvodněním, že sám byl investorem. Kohout přiznal, že Jíru napadl. „Vyjel první a já ho čapnul za krk,“ reagoval u soudu Kohout, který vyloučil, že by při tom použil střelnou zbraň. Měl mít s sebou jen zásobník, který mu během incidentu vypadl z ledvinky.

Ostatní obvinění ho měli při napadení krotit. „Sám Jíra ve své výpovědi uvedl, že Vaigl nabádal Kohouta, ať toho nechá,“ poznamenal soudce.Kohout během procesu zároveň zpochybnil práci policie, která ho v roce 2022 zadržela. Předmětnou zbraň, na níž se našla Jírova DNA, totiž policisté nezajistili podle předpisů. Kohout naznačoval, že tak mohl s biologickými stopami někdo manipulovat. Navíc se přišlo na to, že u jedné SMS bylo chybné datum. „Vyšlo zde tedy najevo, že policie porušuje postupy, že manipuluje s důkazy a že lže u soudu, důkazem toho je můj transport z bydliště, který byl jinak, než jak policisté uváděli. Moje zbraň byla někde v pytlíků nezapečetěná dva měsíce a mohl s ní kdokoliv manipulovat,“ prohlásil Kohout při své závěrečné řeči.

Soudce také odmítl tvrzení poškozeného, který se dožadoval vyplacení částky 700 tisíc korun, jež měl použít na ochranu proti čtveřici mužů. „Ta částka se zdá přemrštěná, poškozený navíc nechtěl ani ochranu od policie,“ dodal Matúš.Jediným, kdo se zatím odvolal, je Kohout. Státní zástupce Jiří Kožina i právní zástupce Jíry Jan Horych si nechali lhůtu na promyšlenou.