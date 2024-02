Podvodníci s kryptoměnou připravili čtyřiadvacetiletého muže o téměř 200 tisíc korun.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

"V polovině roku 2023 byl prostřednictvím jedné ze sociálních sítí a následně i přes multiplatformní aplikaci umožňující výměnu zpráv a multimediálních souborů kontaktován čtyřiačtyřicetiletý muž z Karlovarska. Bylo mu nabídnuto výhodné investování do kryptoměn přes společnost, která měla aktivní internetové stránky i mobilní aplikaci. Přes aplikaci se muž z Karlovarska nakonec zaregistroval a následně poskytl své osobní údaje, ofotil občanský průkaz i pas. Poté převedl ze své kryptopeněženky kryptoměnu do kryptopeněženky, přesně dle pokynů osoby, která s ním komunikovala. Pak došlo k převodu kryptoměny do několika dalších kryptopeněženek. Po několika dnech přestala mobilní aplikace zcela fungovat a internetové stránky byly nedostupné," popsal případ krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Dodal, že osoba přestala s mužem z Karlovarska komunikovat a kryptoměna mu vrácena nebyla. Karlovarští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. "Důrazně varujeme před podobně výhodnými investicemi, zejména do kryptoměn a zároveň před poskytováním osobních údajů či kopií osobních dokladů. Podobného podvodného jednání evidují kriminalisté bohužel více," upozornil mluvčí.

