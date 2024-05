Agresor má na kontě přes 20 záznamů v trestním rejstříku.

Muž poničil v Drahovicích 14 aut, házel na ně kostky. Navíc napadl kolemjdoucího | Video: Kopecká Jana

Čtrnáct zaparkovaných vozidel poničil ve čtvrtek 23. května v noci čtyřicetiletý muž z Horního Slavkova. V karlovarské Vítězné ulici v Dolních Drahovicích na ně házel dlažební kostky, které sebral na zemi. Podle informací Deníku jde o člověka, který má na svém kontě už přes 20 záznamů v trestním rejstříku, figurují v něm rvačky i výtržnictví. Čtyřicetiletý muž navíc v Drahovicích během svého běsnění napadl kolemjdoucího, který po jeho úderu zůstal nehybně ležet na zemi.

Poškozená auta v Drahovicích.Zdroj: PČR„Krátce po 22. hodině čtyřicetiletý muž z Horního Slavkova přišel na parkoviště poblíž jednoho z barů v Karlových Varech. Po chvíli měl začít ze země brát dlažební kostky a těmi poškozovat zaparkovaná osobní vozidla. Nakonec měl během pár minut poškodit skleněná okna u čtrnácti zaparkovaných automobilů. V jeho jednání se mu v průběhu poškozování vozidel snažil zabránit procházející devětatřicetiletý muž, který k němu došel a vyzval ho, aby toho zanechal. Muž na to reagoval tak, že kolemjdoucího okamžitě fyzicky napadl úderem do oblasti hlavy. Po tomto útoku zůstal muž ležet nehybně na zemi. Jeho zranění si vyžádalo převoz do nemocnice,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Zdroj: Kopecká Jana

Přivolaná hlídka policie agresora zadržela a převezla na obvodní oddělení k dalším úkonům. Ten při orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nadýchal 1,26 promile.

„Vzhledem k tomu, že došlo k poškození většího množství vozidel, nebyla dosud vyčíslena ani přibližná škoda poničených automobilů. Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - město se případem usilovně zabývají a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci, výtržnictví a ublížení na zdraví,“ uzavřel mluvčí Kopřiva. V případě prokázání viny hrozí agresorovi trest odnětí svobody až na tři roky.