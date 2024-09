Kriminalisté z Karlových Varů zveřejnili podrobnější informace k manévrům, které si vyžádal incident v karlovarské čtvrti Doubí v sobotu večer. Jak už Deník informoval, při hádce dvou mužů použil jeden z nich proti svému sokovi plynovou pistoli a dvakrát ho zasáhl, jednou do oblasti břicha, jednou do hlavy. Osmačtyřicetiletý muž skončil kvůli tomu na emergency karlovarské nemocnice. Šestadvacetiletý útočník skončil ve vazbě a je obviněn nejen z těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a přečinů výtržnictví, ale také z nedovoleného ozbrojování. Na zbraň totiž nemá povolení.

"Obviněný šestadvacetiletý muž měl mít dlouhodobé spory s osmačtyřicetiletým mužem, které spolu oba několikrát v minulosti řešili. V sobotu 7. září kolem 19. hodiny na sebe měli oba muži narazit před garážemi v Karlových Varech. Šestadvacetiletý muž měl vzít do ruky expanzní zbraň značky Manurhin na gumové projektily, kterou chtěl osmačtyřicetiletého muže pouze vystrašit při opětovném řešení sporů z minulosti. Se zbraní měl přistoupit k vozidlu, ve kterém seděl osmačtyřicetiletý muž. Toho vyzval, aby z automobilu vystoupil. Ten tak neučinil a naopak začal na obviněného muže pokřikovat a mobilním telefonem si jeho jednání nahrávat," uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Šestadvacetiletý muž měl na svého soka, který stále seděl v autě otevřených okénkem plivnout a poté otevřít dveře od řidiče. "Osmačtyřicetiletý muž z automobilu vystoupil a následně mělo dojít ke slovnímu konfliktu, který vyvrcholil tím, že šestadvacetiletý muž na osmačtyřicetiletého muže několikrát vystřelil z plynové pistole. Zasáhnout ho měl vždy do horní části těla," upřesnil Kopřiva.

Jak upozornil, šestadvacetiletý muž není držitelem zbrojního průkazu, a proto není oprávněn k nabývání takových zbraní. "Přesto si opatřil a následně přechovával jednak expanzní zbraň značky Manurhin na gumové projektily a jednak signální pistoli, kdy obě tyto zbraně patří do kategorie B, které podléhají povolení. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby. V případě prokázání viny hrozí šestadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na deset let," uzavřel policejní mluvčí.