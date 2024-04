Kvůli informacím, že si má tímto způsobem finančně vypomáhat, totiž skončil v hledáčku Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která u něho využila telefonické odposlechy. A tak se přišlo i na to, že má policista v plánu loupežné přepadení rodinného domu se svým čtyřicetiletým kumpánem Davidem C. Díky včasnému zásahu zaměstnanců GIBS k tomu nakonec nedošlo. Jak uvedl plzeňský státní zástupce Roman Šustáček, oběma mužům za to hrozí až 8 let odnětí svobody.

„Hlavní líčení s oběma obžalovanými začíná 2. května a pokračuje následující den, kdy by měli už u soudu vypovídat i svědci. Já navrhuji předvolání dvou svědků. Antonín F. je navíc souzen za obchodování s anaboliky, což je u něj přítěží. Osm let odnětí svobody navrhuji i u Davida C., který má už za sebou trestní minulost,“ uvedl státní zástupce Šustáček.

Domnívá se, že v tomto případě půjde o velmi rychlý a nekomplikovaný soudní proces. „Máme tu odposlechy kvůli anabolikům, na základě nichž se přišlo na plánované loupežné přepadení,“ doplnil Šustáček.

Dvaatřicetiletého policistu, který působil na oddělení cizinecké policie, zatkla GIBS vloni v říjnu. V karlovarských Rybářích pak zaměstnanci GIBS provedli několikahodinovou domovní prohlídku. Při odchodu si odnášeli štosy papírů.

Jak státní zástupce dodal, David C. je civilní osobou, která pracovala u soukromé firmy. Rodinný dům si vyhlídli proto, že tam majitelé měli mít v hotovosti miliony korun. „Policista z Karlovarska měl s další civilní osobou plánovat loupežné přepadení ženy, která měla mít v domě vysoký obnos peněz. Muž, jakožto civilní osoba, měl nejprve získat informace o tom, že se má v rodinném domě nacházet vysoká finanční hotovost. Následně se spojil se svým známým policistou a společně měli plánovat, jak do tohoto domu vniknou a majitelku domu přepadnou, až odjede její manžel,“ informovala vloni po zatčení obou mužů mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

S anaboliky měl policista podle ní obchodovat minimálně od podzimu 2022, přičemž při domovní prohlídce zaměstnanci GIBS zajistili přípravky s anabolickou látkou. Nejdřív byl obviněn z loupežného přepadení, letos v lednu pak přibylo trestní stíhání i přečinu výroby a jiného nakládání látek s hormonálním účinkem.