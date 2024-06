Zcela nahý muž, který posílal pusinky do okolí a dělal při tom zvláštní pohyby připomínající tanec, se v pondělí 10. června objevil ve večerních hodinách v karlovarském volnočasovém areálu Rolava. Přivolaní strážníci a policisté ho nakonec našli schovaného ve křoví, kde zaujal pozici na Miláška. Fandové Tolkiena vědí, že jde o postavu nevyzpytatelného polonahého Gluma z trilogie Pán prstenů.

Muže našli strážníci a policisté schovaného ve křoví. | Foto: MPKV

„V pondělí 10. června po sedmé hodině večer dorazilo na operační středisko hanbaté oznámení. Pozorným očím oznamovatelky neuniklo podivné chování muže, který pobíhal po cestě u zadního vchodu do volnočasového areálu Rolava. Jeho podivné chování spočívalo v tom, že byl úplně, ale úplně nahý, jeho pohyby připomínaly tanec, gesty posílal pusinky na všechny strany. Jeho věk odhadla žena na pětačtyřicet let plus minus dva roky,“ informovala mluvčí policie Nikola Záhorová.

S hlídkou strážníků podle ní komunikoval trochu zmateně, ale stále ještě věděl, jak se jmenuje. „U třiačtyřicetiletého muže byla provedena orientační dechová zkouška, která byla pravděpodobně příčnou jeho neukázněného chování. Přístroj totiž naměřil hodnotu téměř dvě promile. Ještě štěstí, že se během řešení obnažené události objevil muž, který „miláška“ znal a přislíbil, že se o něj postará, naložil ho do auta a odvezl domů,“ dodala mluvčí městské policie.

Pobíhat nahý na ulici není ovšem jen tak. Jde totiž o veřejné pohoršování. „Na místo byla vyslána hlídka policistů z Obvodního oddělení Karlovy Vary – město, kteří přestupkové jednání nahého muže vyřešili příkazem na místě," uzavřel mluvčí policie Jan Bílek. Karlovarský Glum tak za své obnažovaní a recidivismus dostal od policie na místě pokutu.