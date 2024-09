Jana Kopecká dnes 12:32

Další vážné výhrůžky, které by mohly odnést nevinní lidé, byly důvodem zásahu karlovarských policistů. Jen pár dní poté, co šestatřicetiletý muž oznámil, že si opatří střelnou zbraň a napochoduje s ní do karlovarské nemocnice, šlo tentokrát o podezření na použití granátu. Případ se stal krátce po pondělním poledni v jedné prodejně v centru Karlových Varů. Podle informací Deníku se mělo jednat o Zeyerovu ulici poblíž pěší zóny. Jak se naštěstí následně ukázalo, granát policisté u agresora nezajistili, nicméně střelnou zbraň, kterou ohrožoval své okolí, ano