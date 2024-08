Při úterní policejní razii ve čtyřech krajích, Ústeckém, Karlovarském, Moravskoslezském a Středočeském kvůli ovlivňování veřejných zakázek, policisté byli nejen na karlovarském magistrátu, ale také na Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje (KSÚS). "Konkrétně se zajímali o veřejnou zakázku z roku 2023, a to o sanaci skalního masivu ve Smolných Pecích, kterou prováděla firma Rocknet za 3,5 milionu korun," uvedl ředitel Šlachta. Podle něho šlo o jednu ze tří smluv, kterou na tuto práci KSÚS uzavřela s touto firmou za 1,5 milionu korun bez DPH. "Policisté zabavili dokumentaci, nikdo nebyl zadržen. Pouze jsme podávali vysvětlení," dodal ředitel Šlachta.

Jednatel firmy Rocknet, Ladislav Šmucr figuruje mezi stíhanými osobami, jichž je už celkem 14. Obvinění se týká i pěti firem. A to je pro Krajskou správu a údržbu silnic komplikace.

"V polovině července jsme s firmou Rocknet uzavřeli další smlouvu, a to na sanaci skalního masivu na trase Vojkovice Velichov za osm milionů korun. Práce by měly začít 1. září, a je to nezbytné, protože na silnici už padají kameny. Pokud firma nenastoupí, tak to bude pro nás velký problém," nastínil potíže ředitel Jiří Šlachta. Doufá, že i přes obvinění jednatele firma s pracemi začne. "Snad budou fungovat dál. Smlouva je podepsána, my ji nemůžeme zrušit. Takže nemůžeme vyzvat ani firmu druhou v pořadí, aby se zakázky ujala," vysvětlil Šlachta. Pokud Rocknet nezačne práce v daném termínu, čeká tuto firmu podle něj penalizace. "Jenomže to by bylo v háji. My máme připraveno deset milionů a částečně tuto zakázku spolufinancuje Státní fond dopravní infrastruktury. Kdybychom to vysoutěžili znovu, tak se nejen zdržíme, ale jak to bude s penězi příští rok, to zatím nikdo neví," uzavřel ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje.

Policejní zásah probíhal v úterý 6. srpna na několika místech Ústeckého, Karlovarského, Moravskoslezského a Středočeského kraje. Zadrženo bylo původně 13 osob, mezi nimi také primátor Chomutova. „Následně bylo zahájeno trestní stíhání celkem 14 fyzických osob a pěti právnických osob, a to pro zločin přijetí úplatku, zločin zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, zločin krácení daně a také zločin podplácení,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně v Ústeckém kraji Kateřina Doušová. Právě Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem případ dozoruje.

Primátor Marek Hrabáč je obviněný ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přijetí úplatku, zkrácení daně a ze zneužití pravomoci úřední osoby. V případě odsouzení mu může hrozit až 12 let vězení. Mezi stíhanými jsou ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner, ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda, ředitelka Zooparku Chomutov Věra Fryčová nebo majitel jirkovské společnosti Rocknet Ladislav Šmucr.