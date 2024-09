Obsluha denního baru Kontakt: Kosonogov Maksim, e-mail: kosonogov@edengroup.cz Rád/a komunikuješ s lidmi? Máš zájem o gastronomii? Máš rád/a kávu a bavila by tě práce ve fajn kolektivu? Praxe vítána, ale víc, než praxi si ceníme dobrou náladu a chuť stát se členem našeho týmu. Jedná se o obsluhu hostů v samém srdci hotelu s výhledem na Císařské lázně. CO OD TEBE OČEKÁVÁME: o přivítáme příjemnou osobnost s profesionálním vystupováním a úsměvem na tváři o vyučení v oboru nebo praxi v kavárně či restaurace o znalost baristiky je výhodou, nikoli podmínkou o komunikativní znalost anglického, ruského a dalších světových jazyků CO NABÍZÍME: o stylové pracovní prostředí v zavedeném 5* hotelu o práci na HPP se zajímavým finančním ohodnocením až 25 000 Kč o stabilní zaměstnání o na práci u nás není nikdo sám, jsme jeden tým, který si navzájem pomáhá o u nás se pracuje dlouhý/krátký týden od 10.00 do 22.00 NAŠE BENEFITY: o 5. týden dovolené o zaměstnanecké stravování o nabídka zvýhodněných mobilních tarifů o sleva na jízdné MHD o roční odměny a životní pojištění pro kmenové zaměstnance a další.. 20 000 Kč

Detail nabízené práce