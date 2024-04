Škodu přibližně 170 tisíc korun způsobil dva výtečníci v Karlových Varech. A začalo to tím, že si všimli prázdných plastových přepravek od různých nápojů, které se nacházely v areálu jedné ze společností. Případ se odehrál ve druhé polovině března letošního roku kolem páté hodiny ranní v jedné z ulic Karlových Varů.

Policie ČR, ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Škoda

"Když vstoupili do areálu, odcizili dvě prázdné přepravky. Při odchodu si všimli neuzamčeného zaparkovaného vozidla značky Citroen, které mělo klíč v zapalování. Přepravky uložili dovnitř vozidla a následně měli poškodit vjezdovou bránu do areálu, kterou s vozidlem odjeli. Automobil měli následně užívat do čtrnácté hodiny odpolední, kdy ho s poškozeným zadním nárazníkem zaparkovali zpět před areál společnosti a z místa odešli," popsal počínání mužů ve věku 39 a 44 let mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Dodal, že policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - Rybáře oba muže obvinili z krádeže a neoprávněného užívání cizí věci. V případě prokázání viny hrozí čtyřiačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na dva roky, devětatřicetiletému muži trest pak odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže pravomocně odsouzen.

