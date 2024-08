Karlovarský radní Petr Bursík (ODS) rezignuje na svou funkci. Je to v důsledku nejnovější korupční kauzy, která se týká přidělování veřejných zakázek. V ní figurují firmy Rocknet a Reo Group podnikatele Ladislava Šmucra z Jirkova, Bursík byl obchodním ředitelem ve společnosti Rocknet. S ní Karlovy Vary uzavřely od roku 2017 osmnáct smluv za desítky milionů korun. Šmucr je jedním z obviněných.

„Dosavadní člen rady uvolněný pro výkon funkce Petr Bursík po dohodě s primátorkou města rezignuje po návratu z dovolené na svou funkci. Primátorka uvedla, že by se tak mělo stát v pondělí 12. srpna,“ informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál. Jak dodal, jako uvolněný radní měl v gesci odbor technický, který spravuje komunikace a infrastrukturu města, odbor životního prostředí a odbor dopravy, z příspěvkových organizací Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád a Kancelář architektury města Karlovy Vary.

„Předpokládám, že jeho postu se do budoucna ujme někdo z kolegů z jeho zastupitelského klubu, o obsazení postu bude samozřejmě rozhodovat zastupitelstvo města,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Hned v pondělí bude vedení města řešit, jak a komu budou agendy radního postupně předány a kým řízeny, než bude zvolen jeho nástupce.

Zatím není jasné, zda bude Bursík také obviněn. Předseda karlovarské ODS Jiří Vaněček uvedl, že Bursík oznámil i své pozastavení členství ve straně. Rozhodnutí svého politického kolegy si váží. "Oba jsme v tuto chvíli na zahraniční dovolené. Bavili jsme se o tom a on oznámil, že rezignuje na radního a že pozastavuje členství v ODS, aby nás tím nezatěžoval. Toho si cením. Bereme to na vědomí," uvedl Vaněček s tím, že spolu hovořili i o tom, kdo by ho měl ve vedení města nahradit.

Podobná situace nastala i v korupční kauze v Czechtourism, kdy Bursík nabídl před časem svou rezignaci, ale ODS ji neakceptovala. Podle Vaněčka byl rozdíl v tom, že tehdy ji nabídl, nyní ji oznámil.

Korupční kauzu, kde figuruje i chomutovský primátor Marek Hrabáč nejen kvůli machinacím s veřejnými zakázkami, vzešla ve známost v úterý 6. srpna, kdy si policisté přišli pro chomutovského primátora. V ten den prohledávali i kanceláře na karlovarském magistrátu. Vedle té radního Bursíka šlo i o kancelář vedoucí technického oddělení Evy Pavlasové. Bursík zaslal redakci SMS, že nemá, co komentovat, protože je momentálně mimo Karlovy Vary. Tento radní je jedním ze 12 obviněných v korupční kauze kolem manipulace veřejných zakázek státní agentury CzechTourism. V roce 2017 měl dostat úplatek 100 tisíc korun za přidělení dotace v hodnotě více než půl milionu korun pro spolek City Triathlon Karlovy Vary.