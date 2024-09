"Hned po několika málo metrech způsobil první dopravní nehodu, nesplnil povinnosti účastníka dopravní nehody a dále pokračoval směrem na dálnici D6, přičemž několikrát překročil stanovenou rychlost. Několik hlídek pronásledovalo vozidlo až do Karlových Varů, kdy řidič na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení s nápisem STOP POLICIE nereagoval. V ulici Sokolovská v Karlových Varech způsobil druhou dopravní nehodu, při které vjel na chodník a narazil do ocelových sloupků. I tak ale pokračoval dále směrem v do ulice Mlýnská, kde nepřizpůsobil rychlost, narazil do obrubníku a následně do zaparkovaného osobního vozidla u rodinného domu. S vozidlem následně vjel na zahradu rodinného domu, přičemž z pomalu jedoucího vozidla utekl mezi rodinné domy," připomněl mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Dodal, že muž měl v první polovině dubna letošního roku v jedné menší obci na Karlovarsku vniknout na pozemek svého známého, u kterého v minulosti pracoval. Pod přístřeškem si všiml zaparkovaného vozidla značky Seat, a aby se z pozemku s vozidlem dostal, poškodil zabezpečení výjezdové brány a autem bez vědomí a svolení majitele odjel. V Chebu podle mluvčího způsobil dopravní nehodu a vozidlo odstavil na jednom z parkovišť.

Ve středu 21. srpna měl opět dorazit ke stejnému pozemku, jako v prvním případě. Vniknul do garáže, kde bylo zaparkované už zmíněné osobní vozidlo značky Ford. "V garáži měl poškodit dveře, kterými následně vniknul do rodinného domu, který prohledal. Odcizil finanční hotovost a klíče od zaparkovaného vozidla. S vozidlem následně odjel. Následně měl ujíždět několika policejním hlídkám. Při ujíždění opakovaně ohrozil ostatní účastníky silničního provozu. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění osob," popsal mluvčí.

O týden později se měl třicetiletý muž na pozemek vrátit znovu a opět vnikl do garáže. Toho si ale všiml syn majitele, který to dal na vědomí svému otci, jenž případ oznámil na linku 158. Policisté z obvodního oddělení Toužim na místo dorazili během několika málo minut a třicetiletého muže na místě zadrželi. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.