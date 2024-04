„Cítím se nevinný,“ s těmito slovy odcházel v úterý 23. dubna bývalý fotbalový reprezentant David Limberský od Okresního soudu v Karlových Varech, který řeší kauzu násilného vydírání z roku 2022.

Limberský a spoluobžalovaní v kauze vydírání vznášejí pochybnosti k pistoli | Video: Kopecká Jana

Limberský s nejlepším kamarádem Pavlem Vaiglem a Karlovaráky Františkem Kohoutem, Marcelem Koscem měl vydírat Luboše Jíru. Soudní líčení se blíží ke svému závěru. Soudce Adrian Matuš odmítl i další důkazy z důvodu jejich nadbytečnosti.

Čtveřice mužů měla na podzim 2022 řešit spory ohledně zmařených investic v kryptoměně s Jírou v restauraci Bon – Jour u karlovarského stadionu AC Start. Podle obžaloby měli muži během schůzky v kavárně Jíru vydírat, a to za pomoci střelně zbraně, kterou vlastní Kohout. Jíra následně vyhledal lékařské ošetření.

U úterního jednání se nejdříve u soudu řešila atmosféra schůzky této pětice mužů, které totiž přihlíželi v kavárně náhodní svědci, jež byli následně Kohoutem vyzváni, aby z místnosti odešli. Soud se také zabýval otázkou zajištění střelné zbraně. Na ní se nalezly biologické stopy Jíry. Z výpovědi zasahujících policistů ale vyplynulo, že mohlo dojít k jistému pochybení.

„Komunikace mezi těmi muži byla normální, příliš jsem ji nevnímal, řešili jsme s kolegy naše jednání. V jednom momentu mohla být konverzace závažnější, ale nezaregistroval jsem, že by se tu řešil nějaký problém. Byly tam nějaké výměny názorů, ale nic negradovalo. Byli jsme už v podstatě na odchodu, když nás jeden z nich (Kohout – poznámka redakce) požádal, zda bychom je mohli nechat o samotě. Požádal nás o to velmi slušně,“ uvedl jeden ze svědků. Jeho slova potvrdili i další dva jeho kolegové. „Slyšel jsem, že se baví o počítači a penězích,“ poznamenal další svědek.

Policisté z operačního oddělení, kteří Kohouta na podzim 2022 zajistili, potvrdili, že střelnou zbraň nedali do bezpečnostního obalu. „Měli jsme málo času. Letadlo pana Kohouta, kterým se vracel do Čech, mělo přistát dříve a my jsme se za 50 minut museli dostat na letiště. Bezpečnostní obálku jsme si nestihli vzít a zbraň jsme vložili do obyčejné. Ta pak putovala do Karlových Varů ve vozidle společně s obžalovaným,“ prohlásili u soudu policisté. Kohout v přípravném řízení uvedl, že oba policisté dorazili do Karlových Varů až asi tři čtvrtě hodiny po něm. „Nevybavuji si, že by zbraň byla v autě, ve kterém jsem seděl,“ reagoval Kohout v úterý u soudu. Obhajoba totiž odmítá, že by se Jírova DNA dostala na zbraň na inkriminované schůzce v kavárně Bon – Jour.

Jak konstatoval státní zástupce Jiří Kožina ve své závěrečné řeči, z důkazů vyplývá, že do kryptoměny měli investovat jen Limberský a Vaigl. „Není tedy jasné, proč se dané schůzky účastnil i Kosec a Kohout a lze se domnívat, že měli být prostředkem nátlaku," pronesl státní zástupce.

Podle obžaloby měl Limberský postupně předat poškozenému Jírovi částku přesahující čtyři miliony korun za účelem nákupu výpočetní techniky v oblasti kryptoměn, a v momentu, kdy přestal být obžalovaný spokojený s výkonem, požadoval po poškozeném vyřešení věci.

„Odmítl převzetí zakoupené techniky a požadoval vrácení celé vložené částky. Odmítl jiné alternativy i právní řešení situace. Poškozený upozornil Limberského, aby si nehrál na devadesátky. Dostavil se tak na domluvenou schůzku dne 21. září 2022. Limberský představil Kohouta a Kosce nejdříve jako své advokáty a až poté, co Jíra řekl, že může také záležitost řešit s advokáty, sdělili mu, že nejde o advokáty, ale že je zjevné, že jde o osoby mající v poškozeném vzbudit obavy,“ četl na začátku procesu státní zástupce spis obžaloby a pokračoval: „Všichni chtěli vrátit peníze. Poškozený navrhoval, že mužům předá výpočetní techniku. Kosec mu řekl, že ví, že nedávno koupil dům a že ví, kde bydlí, což v dané situaci nebylo možné vnímat jinak než jako nátlak. Načež František Kohout požádal hosty kavárny, aby salónek opustili, zavřel dveře, vytáhl pistoli, s níž poškozeného opakovaně udeřil do zátylku.“ Střelnou zbraní měl podle obžaloby Kohout Jíru dále ohrožovat a měl se opakovaně ptát, kdy peníze vrátí.

Zdroj: Kopecká Jana

Při začátku procesu Limberský k případu uvedl: „Na schůzce v kavárně jsme se dohadovali, jak situaci řešit. Já po něm nechtěl celou částku, těch variant bylo asi deset, on ale na nic nechtěl přistoupit. Začali jsme se hádat a já Jírovi řekl, že to je podvodník a ať jde do pr.… Začalo se to hrotit. Fanda (Kohout - poznámka redakce) obcházel stůl, já tomu nevěnoval pozornost, hádal jsem se Jírou. Řekl lidem u stolku, že mají odejít. Zavřely se dveře. Jíra mu řekl, že takových, jako je on, si na něj může pozvat, kolik bude chtít. To Fandu vytočilo, začali se pošťuchovat. On se ho snažil chytit za krk, zatlačit ho dolů. Když ho tlačil dolů, tak mu něco vypadlo z brašny. Nevím, co to bylo. Sebral to a dal to zpátky do brašničky. Já z toho byl celý zaskočený. Koukal jsem jako výr. Byla to divná situace, kterou jsem nikdy nezažil. Vaiglík pak Jírovi řekl, seber se a běž, vyřešíme to někdy jindy. My jsme tak ještě chvilku seděli, pak jsme zaplatili a odešli. Na schůzce byla normální komunikace. Fanda pak říkal, že mu tam vypadl zásobník.“