Dívka za ním několikrát utekla z diagnostického ústavu. Podle obžaloby ji nabídl nejméně 40 osobám na sex a opakovaně fyzicky napadal.

Obžalovanému Markovi F. hrozí 9,5 roku odnětí svobody | Video: Jana Kopecká

Hned z několika trestných činů je obžalován třiatřicetiletý Marek F. z Karlovarska, a to v souvislosti s poměrem, který udržoval s doposud nezletilou dívkou ze Sokolovska. Státní zástupkyně Věra Brázdová pro něj navrhuje odnětí svobody na 9,5 roku.

S nezletilou se obžalovaný seznámil v roce 2021, když jí bylo teprve 13 let. Žaloba ho viní z pohlavního zneužití dívky, kterou měl navíc nabízet k prostituci, z nedovoleného nakládání s omamnými látkami a dále i z ublížení na zdraví a z omezování osobní svobody. Během dramatického několikaletého vztahu ji měl fotit ve spodním prádle a nabízet prostřednictvím internetové aplikace k prostituci, peníze z toho si nechávat či ji měl opakovaně fyzicky napadat. To vše se odehrávalo za velké konzumace pervitinu a marihuany, společné užívání drog i nitrožilně obžalovaný nevyvrátil. S dívkou střídal různá místa bydlení, od Chebu, Sokolova až po Karlovy Vary, kde ho policie v září loňského roku zadržela. Nejdříve ale na ulici zadržela nezletilou, když se potvrdilo, že jde o hledanou osobu uprchlou z diagnostického ústavu. „V srpnu 2023 ji v bytě v Tuhnicích po slovních rozepřích chytil za vlasy, škrtil ji, kousal ji do obličeje, bušil jí pěstmi do obličeje i zad, přičemž jí koleny tlačil do oblasti spánků a očí. Nezletilá tím utrpěla zranění, které si vyžádalo ošetření v karlovarské nemocnici bez hospitalizace,“ uvedla státní zástupkyně v rámci soudního líčení s Markem F., které začalo ve čtvrtek 11. dubna u Krajského soudu v Plzni. Státní zástupkyně zmínila, že ji třeba zavřel i v koupelně bez světel a vyhrožoval jí zbitím, pokud vyleze. Obžalovaný ji měl prodat minimálně čtyřiceti osobám a vydělat na tom sto tisíc korun.

Řidiči na silnici smrti hazardují. Radary odhalily téměř sedm tisíc hříšníků

I když obžalovaný během přípravného řízení odmítl vypovídat, během jednání se rozpovídal o vztahu s nezletilou, která za ním opakovaně utekla z diagnostického ústavu. „Seznámili jsme se přes facebook. Já nebyl její první, přede mnou to byli dealeři, feťáci. Dva chlapy, co měla, dostala za mříže. Já nebyl ten, kdo ji přivedl k drogám, měla s nimi zkušenost i přede mnou. Nevěděl jsem, že jí je tak málo. Poprvé jsem s ní měl pohlavní styk na Vánoce v roce 2022, bylo to dobrovolné. To ona se chtěla prodávat, já byl proti. Nápad na založení profilů, kde se nabízela chlapům, byl také její, já byl laik, já si neuměl ani založit účet. Miloval jsem ji a nelíbilo se mi, co dělá. Říkala, že nechce, abych kradl, a že peníze vydělá. Byla zvyklá, že peníze vydělá, a pak se za ně koupily drogy. Proto docházelo k těm hádkám a rvačkám. Já ji nenutil šlapat, dělala to svévolně,“ dušoval se obžalovaný u soudu.

Prý se ji snažil přesvědčit, že život může být jiný a lepší. „Jenomže na ní byl vidět ten chtíč, dvořila se každému. Přiznám se, že v tom srpnu už to bylo zlé, brali jsme hodně drog. Uhodil jsem ji, ale nebylo to tak, jak se píše v obžalobě. Jaký máme nyní vztah? Vím, že v tom pokračuje a že dělá ještě horší věci,“ pokračoval Marek F.

Zdroj: Jana Kopecká

Z výpovědi matky nezletilé, kterou soudce Tomáš Mahr u soudu přečetl, vyplynulo, že dívka utíkala z domova a užívala drogy, ještě než se s obžalovaným seznámila. Proto také skončila v diagnostickém ústavu. Poprvé byl důvodem jejího útěku jistý Leon R. „Profil na tom internetu si sama udělat nemohla, protože k tomu se potřebuje občanka, a dcery mám já. Dcera byla od něho zmlácená, zamykal ji a bral jí kliky, aby se nemohla dostat ven. Obžalovaný mi vyhrožoval přes facebook. Poté, co byl Marek zadržený, dostala se zpět do výchovného ústavu. Vloni v říjnu ale odtamtud utekla a já dodnes nevím, kde je,“ uvedla matka v přípravném řízení.

Několik svědků, jejichž výpovědi byly rovněž u soudu jen přečteny, potvrdilo, že vztah obou lidí byl plný hádek a násilí, že za to mohly drogy a že dívka byla dost často samá modřina. „Já si myslím, že moc šlapat nechtěla, bylo to na ní vidět. Viděl jsem Marka, jak kouká na tu seznamku, a slyšel jsem i hovor, kdy ji někomu nabízí. Mlátil každou ženskou, se kterou byl. Jednou napadl i mě,“ sdělil obžalovaného bratr, u něhož v bytě v Doubí Marek F. s dívkou nějakou dobu přežíval.

Majitel pivovaru v Rybářích má 90 dnů na demolici. Od města dostal zelenou

Že obžalovaný dívce shání kšefty, uvedl i Karlovarák, u něhož v Tuhnicích dvojice nějaký čas žila v loňském létě. „Nikdy jsem neviděl, že by ji mlátil, ale měla modřiny v obličeji, vím, že se spolu prali, a mám dojem, že ji Marek i dusil. Ty hádky slyšeli i sousedé, kteří si na ně stěžovali,“ vyprávěl svědek. Jejich společná známá ze Sokolova naopak uvedla, že dívka během vztahu s obžalovaným udržovala ještě další poměr s 37letým mužem. „Říkala, že si to s klienty užívá. To ona je problémový typ, Marek je v pohodě,“ poznamenala jedna svědkyně.

Hlavní líčení pokračuje v Plzni 20. května, kdy přijdou na řadu znalecké posudky vypracované na oba hlavní aktéry i odborníků na výpočetní techniku.