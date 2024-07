Více než deset let bil muž z Karlovarska surově svoji manželku a děti. Za to ho v dubnu Krajský soud v Plzni poslal na 4,5 roku. Stěžoval si svému advokátovi, že ve vězení zemře, a skutečně, před několika týdny ve věznici zemřel. Informoval o tom server novinky.cz.

Jak ve skutečnosti padesátiletý imám, Jordánec Sadám H., ve věznici zemřel, vězeňská služba nekomentovala. „Není tak jasné, zda zemřel z chorobných příčin, spáchal sebevraždu nebo se prověřuje podezření na cizí zavinění,“ uvedl server novinky.cz s tím, že „okolnosti jeho smrti budí pochybnosti.“

Podrobnosti k úmrtí Sadáma H. nemá podle Novinek ani soud. Soudce Petr Vošta uvedl, že od vězeňské služby dostal jen informaci, že odsouzený zemřel a nemůže tedy vykonávat trest.

Jak uvádí Novinky, padesátiletý učitel koránu podle spisu drezíroval a krutě trestal čtyři nezletilé děti. Za drobné prohřešky, jako například neznalost koránu, je mlátil vařečkou nebo svazoval do kozelce a dloubal je přitom do žeber, i když ho prosily a plakaly, aby to nedělal. Na svědomí měl celou řadu dalších násilností na dětech i ženě.

Sadáma H. skončil ve vazbě už v září 2022, kde musel pro barvu pleti, náboženské vyznání a komunikační problémy šikanu a narážky od vězňů i dozorců.