Jak už Deník informoval, pachatel je totiž duševně nemocný, má trpět schizofrenií, jenomže se neléčil tak, jak měl, nedocházel k lékaři a měl přestat brát i patřičné léky. Proto se podrobil znaleckému zkoumání v oboru psychiatrie. „V současné době se znalecké posudky vyhodnocují. Vyšetřování se ukončuje. Více k tomu případu sdělit nemohu,“ odvětila státní zástupkyně Michlová.

Pokud znalecké posudky potvrdí, že si byl vrah svého jednání v osudný den vědom, obžalobě se nevyhne. Jenomže podle informací Deníku si měl oběť po činu připravit tak, aby se mohl ztuhlého těla následně zbavit. Uložil je do kufru, který pak vhodil do popelnice. Dospělý člověk se ale do kufru nesloží. Vrah tak musel tělo zřejmě svázat.

Není to přitom jeho první trestní stíhání. „Obviněný muž byl už v minulosti souzen za těžkou újmu na zdraví. Je psychiatrickým pacientem. Uvádí, že se léčí na schizofrenii, a to ale ambulantně, hlavně přestal docházet k lékaři a brát léky. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti v době spáchání trestného činu budou předmětem znaleckého zkoumání znalcem v odvětví psychiatrie,“ uvedla pro Deník v listopadu loňského roku soudkyně Ivana Koprnická, která pár dní po vraždě rozhodovala o vazbě pachatele. „Pokud je někdo schizofrenik, ještě to neznamená, že nemusí být trestně odpovědný za své činy,“ dodala soudkyně, která nakonec musela kvůli vyšetřování vazbu prodlužovat.

Vražda Romana Ř., otce dvou dětí, velmi zasáhla nejen všechny obyvatele domu v Tuhnicích, kde mu jeho vrah poskytl podnájem ve sklepním bytě o malé rozloze, ale také jeho kolegy. „Byl to opravdu hodný kluk a hlavně spolehlivý. Jsme z toho doteď zdrceni,“ komentoval případ jeho zaměstnavatel, u něhož zavražděný pracoval jako pomocná síla v kuchyni od loňského dubna.

Po hádce, k níž došlo v osudný den mezi oběma muži, se pachatel vydal ven na menší procházku. Poté se vrátil zpět do bytu a spícího Romana Ř. uškrtil kabelem od žehličky. Druhý den se vydal do nedaleké vietnamské prodejny Meteor pro kufr, do níž svou oběť uložil a následně vyhodil do kontejneru. Policisté společně po rozsáhlé pátrací akci s hasiči ho našli až v pátek 27. října na skládce v Činově. Pachatel mezitím opustil Karlovy Vary, měl se zdržovat v Německu a Praze. Do lázeňského města se měl vrátit jen kvůli nedostatku financí. Od 28. října je ve vazbě.