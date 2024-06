Pokud bude Krajský soud v Plzni souhlasit se závěry Krajského státního zastupitelství v Plzni, před soudem se z brutální vraždy, kdy tělo svého spolubydlícího následně uložil do kufru a ten vyhodil do popelnice, zpovídat nebude a bude mu nařízena ústavní léčba.

Soudní znalci z oboru psychiatrie totiž dospěli k závěru, že muž měl v daný moment vymizelé rozpoznávací schopnosti. Redakci Deníku to potvrdila plzeňská státní zástupkyně Markéta Michlová.

„Trestní řízení k obviněnému muži bylo zastaveno. Rozhodnutí je v právní moci. Soudní znalci, kteří byli k případu přizváni, konstatovali, že obviněný měl v době skutku vymizelé rozpoznávací schopnosti,“ uvedla státní zástupkyně a pokračovala: „Proto jsme krajskému soudu předali návrh na uložení ochranného opatření, z něhož by mělo plynout ochranné léčení psychiatrické na ústavní úrovni. O tom, zda bude nařízena léčba, rozhodne krajský soud.“

Jak už Deník informoval, není to přitom mužovo první trestní stíhání kvůli závažným násilným trestným činům. Karlovarák v době vraždy byl už psychiatricky nemocný. „Obviněný muž byl už v minulosti souzen za těžkou újmu na zdraví. Je psychiatrickým pacientem. Uvádí, že se léčí na schizofrenii, a to ale ambulantně, hlavně přestal docházet k lékaři a brát léky. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti v době spáchání trestného činu budou předmětem znaleckého zkoumání znalcem v odvětví psychiatrie,“ uvedla pro Deník v listopadu loňského roku soudkyně Ivana Koprnická, která pár dní po vraždě rozhodovala o vazbě pachatele. „Pokud je někdo schizofrenik, ještě to neznamená, že nemusí být trestně odpovědný za své činy,“ dodala soudkyně, která nakonec musela kvůli vyšetřování vazbu prodlužovat.

Zdroj: PČR

Vrah si tělo své oběti, kterou uškrtil kabelem od žehličky, připravil, aby se mu druhý den i po ztuhnutí vešlo do nově zakoupeného kufru, jenž si obstaral v nedaleké vietnamské tržnici Meteor. Podle informací Deníku ho měl svázat do takzvaného kozelce. Kufr s tělem pak vhodil do běžného kontejneru, který popeláři vyvezli na skládku v Činově. Vrah byl v hledáčku policie a když ho zadrželi, přiznal se, jak s tělem naložil. Policisté pak společně po rozsáhlé pátrací akci s hasiči našli na skládce kufr až v pátek 27. října.

Zpráva o vývoji případu a že nenápadný muž, který žil se svou obětí v malém sklepním bytě, je opravdu nemocný, sousedy vyděsila. „Jednou už někomu vážně ublížil. Vědělo se, že je psychicky nemocný a klidně tu s námi bydlel. Jímá mě z toho hrůza," komentovala vývoj jedna ze sousedek. „Promyslel si dopředu, jak se těla zbaví, a to byl smyslů zbavený? Byl divný, neměli jsme z něho dobrý pocit. Měl takový zvláštní pohled," přidal se další soused vraha.