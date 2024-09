„Nejvyšší soud, v nějž jsme s klientem věřili, naši žádost odmítl. Jeho závěr je, že dovolání není odůvodněné,“ informoval Deník právník Pávka Vlastimil Němec.

Jediný odsouzený ve 13 let staré vraždě, která se znovu otevřela na začátku ledna 2022 po zatčení tří jmenovaných, se stále nevzdává. Tvrdí, že je nevinný, jeho vinu nedokládá žádný důkaz. Odsouzen byl jen na základě výpovědi korunního svědka Pavla H., kterého sice sám soud označil jako nedůvěryhodnou osobu, nicméně jeho tvrzení uvěřil i proto, že podle znalců z oboru psychologie by si nedokázal vymyslet konkrétní větu: „Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora.“

Tu měl pronést vyhazovač údajně poté, co ho měl Pávek ve svém servisu v Doubí střelit do zad. Společně s Telekim pak měli jeho mrtvé tělo naložit do auta a odvézt na lesní cestu u Hlinek, kde ho spálili. Pavel H. o tom všem měl vědět díky tomu, že se mu s tím měl odsouzený hned po vraždě svěřit. Dlouhé roky měl mlčet a promluvit měl až v momentu, kdy se mu Pávek měl začít mstít. Tehdy se Pavel H. spojil se zvláštním policejním útvarem Tempus, který v roce 2021 začal vraždu vyhazovače znovu vyšetřovat.

„Budeme podávat ústavní stížnost k Ústavnímu soud. Termín na to máme do 8. října,“ doplňuje advokát Němec.

Pávek se po vynesení rozsudku u Krajského soudu v Plzni odvolával k Vrchnímu soudu, který odvolání před rokem zamítl. „Nejvyšší soud musí závěrem konstatovat, že odůvodnění soudů nižších stupňů jsou jasná, logická a přesvědčivá a soudy v souladu s procesními předpisy náležitě zjistily skutkový stav věci a vyvodily z něj odpovídající právní závěry, které jsou výrazem nezávislého rozhodování obecných soudů, tudíž nevykazují pochybení obviněným vytknutá,“ stojí v usnesení Vrchního soudu.

Pávek se snažil argumentovat, že soud nepřistupoval k důkazům zodpovědně a zpochybnil i věrohodnost Pavla H., který má mnohamilionové dluhy. Právník Němec nevyloučil, že ona podstatná věta mohla padnout při zcela jiné události, u které byl naopak svědek, a proto si větu nevymyslel.

„Ze soudních rozhodnutí vyplývá, že soudy věnovaly jak otázce shromažďování důkazů, tak jejich hodnocení důkazů náležitou pozornost. Příslušná skutková zjištění byla učiněna na podkladě relevantních důkazů. Z napadených rozhodnutí je zřejmé, že byly vzaty v úvahu i obviněným učiněné důkazní návrhy, přičemž oba soudy dostatečně odůvodnily, proč považovaly jejich provedení za nadbytečné,“ píše se v usnesení soudu.

„Je vhodné rovněž uvést, že soudy se zabývaly možným motivem jednání obviněného, stejně jako otázkou, zda svědek H. neoznačil obviněného jako pachatele záměrně, neboť sám měl dluhy a z jejich plnění se chtěl vyvázat. Otázkou dluhů se soudy zabývaly, aby následně konstatovaly, že součástí poskytnuté ochrany svědka je, aby byl dostupný v rámci datové schránky, tudíž možnost vymoci civilní pohledávky je zachována. Se závěry, které vyjádřil soud prvního stupně v odůvodnění svého rozsudku ohledně míry rizika pro obviněného vyplývající z jeho existujících dluhů či míry rizika pro jeho život a zdraví v souvislosti s obviněním osob z nájemné vraždy se Nejvyšší soud ztotožňuje,“ konstatuje také Vrchní soud.