Pávek byl jako jediný pravomocně odsouzen za dvanáct let starou vraždu karlovarského vyhazovače Antonína S. „Původně byl stanoven termín rozhodnutí na konec března. Mám informace, že si soud vyhradil delší lhůtu, což by mohlo souviset i s tím, že se by se chtěl blíže seznámit s podrobnostmi celého případu,“ uvedl advokát. Trestní spis je přitom opravdu velmi obsáhlý a čítá téměř šest tisíc stránek.

Jak už Deník informoval, Pávek se nejdříve odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, kam se odvolávalo i Krajské státní zastupitelství v Plzni, protože Krajský soud v Plzni vloni v červenci odsoudil jen Pávka, kdežto dva další obžalované, údajného objednavatele Jana Štěpničku a Jana Telekiho, který měl Pávkovi při vraždě vyhazovače asistovat, omilostnil. Vrchní soud v říjnu potvrdil vinu Pávka, Štěpničku a Telekiho nechal na svobodě.

„Petře, tys mě střelil. Zavolej mi doktora,“ tato věta je jediným důkazem, na základě něhož soudy poslaly Pávka za mříže. Měl ji říci zavražděný vyhazovač Pávkovi v osudný moment, tedy v neděli 2. října roku 2011 v Pávkově autoservisu v Doubí, kde měl jediný odsouzený společně s Telekim Antonína S. zastřelit a následně ho naložit do auta. Ohořelé mrtvé tělo našel lesní revírník Ludvík Poláček následující den ráno na lesní cestě u Hlinek. Pávek se o tom všem měl svěřit Pavlu H. a měl mu sdělit i danou větu o postřelení.

Pavel H. figuroval v případu jako utajovaný svědek, jenomže není věrohodný nejen kvůli své minulosti, kdy se podílel už v 16 letech na vraždě otčíma svého kamaráda, ale také kvůli mnohamilionovým dluhům. Peníze dluží i různým osobám, které se pohybují na hraně zákona. Proto byl na něho vypracován znalecký posudek. Podle závěru psychiatričky Jindřišky Záhorské není svědek sice věrohodný, jeho vzpomínky jsou ale reálné.

„Soud posuzoval svědka jako málo věrohodného, vyjádření znalkyně jeho samotného překvapilo. Konstatovala, že informace, které poskytuje, jsou autentické. Soud vycházel i z toho, že i tuto okolnost s vraždou dokázal svědek zobchodovat ve svůj prospěch. To ale ještě neznamená, že lže. Klíčová je věta, kterou vyprávěl, když mělo ke střelbě dojít. To že poškozený řekl: „Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora,“ značně zvyšuje jeho věrohodnost. Používání přímých řečí ve vyprávění svědčí o autentičnosti. Je ale evidentní, že nám svědek neřekl všechno,“ vysvětlovala při vynesení rozsudku vloni v červenci soudkyně Helena Przybylová.

Karlovarák Marcel Kosec, který byl s Pavlem H. dříve v úzkém kontaktu, nyní redakci Deníku zopakoval, že tuto větu kdysi řekl on sám, když ho Pavel H. před lety omylem postřelil. Před jednáním u Vrchního soudu o tom tribunál informoval ve svém čestném prohlášení. „Bylo to v roce 2016, kdy jsme měli spor s nějakými muži v ulici I. P. Pavlova. Tenkrát mě ale Pavel omylem střelil do nohy. Je to pravda, skutečně jsem tehdy řekl: Pavle, tys mě střelil, zavolej mi doktora. Není to důvěryhodný člověk,“ uvedl nyní pro Deník Kosec, jemuž Pavel H. má také dlužit určitý obnos peněz. Oba dva jsou navíc obžalováni v jednom případu vydírání.

Pávkův advokát už před vynesením rozsudku naznačil, že daná věta mohla skutečně zaznít, ale od jiných osob a ve zcela jiném příběhu, jehož se Pavel H. mohl sám účastnit.