"Na jedné ze sociálních sítí kontaktoval neznámý muž pětašedesátiletou ženu z Karlových Varů. Po nějaké době, co spolu komunikovali na sociální síti, jí měl požádat, zda by si nemohli psát na jedné z chatovacích aplikací. S tím žena souhlasila a poslala mu svoje telefonní číslo. Neznámý muž jí měl sdělit, že pochází ze zahraničí a v současné době se nachází na misi v jedné z Afrických zemí, kde pracuje jako člen zdravotnické organizace, kdy jí také odeslal fotografii v lékařském oblečení. Dále se jí měl ozvat údajný nadřízený neznámého muže, který jí sdělil, že pokud chce, aby dostal dovolenou za účelem setkání se ženou, musí uhradit finanční hotovost. Poté jí sdělil, že pokud chce, aby se k ní dostal, musí zaplatit za letenky. Žena tak šla do obchodu, kde nakoupila takzvané Steam karty obsahující kódy, které neznámému muži zaslala," popsal krajský mluvčí policie Jan Bílek.

Dodal, že muž si měl vymyslet několik dalších legend, jako jsou například příspěvek na stavbu tábora pro děti, další letenky či další letištní poplatky, kterým žena uvěřila, a od května do září letošního roku mu zaslala několik dalších plateb. "Neznámý pachatel tak ženě způsobil škodu přibližně 600 tisíc korun," uvedl mluvčí. Podvodníkovi v případě prokázáni viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let.