Alena Nová dnes 09:39

Chytit prodejce parfémů není pro strážníky nic jednoduchého, protože v momentě, kdy tito lidé zahlédnou uniformu, zmizí raketovou rychlostí. A když se to přece jen podaří, lze to podle zkušeností karlovarských strážníků považovat za menší zázrak. A minulý týden v úterý 6. srpna se to povedlo.