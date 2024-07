"Na operační středisko městské policie dorazilo oznámení, že na horním nádraží se pohybuje zmatená starší žena maďarské národnosti. Hlídka tedy vyjela zjistit, jak to s paní vlastně je. A někdy je to jinak, než se může zdát. Při rozhovoru strážníci zjistili, že se žena pravděpodobně stala obětí podvodu. Do Karlových Varů totiž vyjela za svým přítelem, se kterým si dopisovala pouze přes e-mail, v životě ho neviděla a setkat se měli v lázeňském městě, kde jí měl zaplatit pobyt v hotelu. Jak se ukázalo, uvedená adresa neexistovala a i finanční částka mu přistála na účtu," popsala případ mluvčí karlovarských strážníků Nikola Záhorová.

Policie ČR zjistila, že se celá věc musí řešit v Maďarsku. Strážníci poskytli ženě maximální pomoc. "Zavolali na Maďarský konzulát, kde se seniorka s pracovníkem domluvila na postupu řešení celé situace a také jí našli nejbližší spoj domů," uzavřela Nikola Záhorová.