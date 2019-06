Ostrov – Na 19. ročníku ostrovského festivalu Island vystoupil i Američan Billybio, frontman světově známé kapely Biohazard.

Festival začal už odpoledne, kdy účastníky zahnala do úkrytu velká průtrž. Zřejmě to mohlo za to, že na akci dorazilo málo lidí. Ti, co sem ale přišli, si to jednoznačně užili a s hvězdou světového formátu někteří i „zapařili“ na pódiu.