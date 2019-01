Loket – Fanoušci muziky se mohou těšit na slavné hity a perfektní hudební výkony.

Německá skupina Alphaville. | Foto: Wikipedie

Nejlepší a nepopulárnější ženský hlas současné hudební scény – Lucie Bílá už dnes večer zazpívá fanouškům v loketském amfiteátru. Lidé se mohou těšit na plejádu hitů. V roli předskokana se představí zpěvačka Emily se svou doprovodnou skupinou.

Lucie Bílá má za sebou bohatou hudební kariéru, která začínala už v 80. letech. V té době si jí všiml producent Petr Hannig, vymyslel jí i pseudonym Lucie Bílá a napsal jí písně Neposlušné tenisky a Horší než kluk. V té době se také zpěvačka objevovala ve společnosti zpěváka Aleše Brichty a jeho heavymetalové skupiny Arakain, se kterou objížděla tancovačky i koncerty a zažila z první linie boom heavy a trash metalové vlny v tehdejším Československu.

Pořádný úspěch ji teprve čekal v příštím desetiletí, kdy prošla nejznámějšími muzikály uváděnými v Česku (Les Miserables, Dracula, Krysař), vydala řadu sólových alb, podílela se na několika filmech (jako zpěvačka i jako herečka) a po několik let se pevně držela na výsluní popularity ve výroční anketě Zlatý slavík.

Lucie Bílá neztrácí osobitý talent a má štěstí na kvalitní textaře a skladatele do dnešních dnů.

Příznivci trochu jiné hudby pak mají v kalendáři určitě zaškrtlé datum 3. září, kdy v amfiteátru v Lokti zahrají legendární Alphaville. Jejich hity dodneška znějí z éteru rádií a neobejde se bez nich skoro žádná diskotéka.

Alphaville je německá skupina ze západního Berlína, která vznikla v roce 1982. Zakládající členové Marian Gold, Bernhard Lloyd a Frank Mertens původně experimentovali s jevištním projevem, od roku 1984 se přiklonili k bezproblémovému popu. Od klávesového zvuku se na desce Prostitute posunují do rockovější polohy. Před poněkud „dancefloorovým“ albem Salvation opustil skupinu Ricky Echolette. Původně se jmenovali Forever Young, což je zároveň název jedoho z největších hitů kapely. Dále je proslavily písně „Big In Japan“ a „Sounds Like a Melody“.

Společně s nimi vystoupí v Lokti i slovenský zpěvák Petr Nagy se svou doprovodnou skupinou Indigo.