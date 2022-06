Cílem festivalu bylo zaměřit se hlavně na mladé lidi, a to se podle slov organizátorů povedlo. Podle nich by tak festival mohl odstartovat dlouhodobou tradici. „My jsme do toho šli s tím, že chceme vytvořit pilotní ročník, na kterém budeme stavět v dalších letech,“ říká Martin Soukup, ředitel festivalu.

Hned na úvod se představil DJ Maniac, moderátor a producent, který objevil kouzlo klubové scény už před 17 lety. Jeho warm-up show tak doprovázela takzvaná scate contest – skateboardová exhibice na minirampě. ,,Plánuji spíš nějakou studiovou práci, chtěl bych vydat nový mixtape, protože jsem vydal dvě CD Spinning Realness Vol.1 a Vol.2., a teď bych chtěl vydat i třetí díl. Mám už na něj připravený materiál a nějaké další podklady,“ uvádí DJ Maniac.

Co na Chebsku rozhodne komunální volby? Osobní známosti i populismus

Po něm se představila například karlovarská kapela Animal Resources, BigBand Šmeralka nebo třeba Lifelines, pětičlenná kapela z Liberce, hrající melodický hardcore s příměsí rocku. Publiku zahrály nejen známé hity ale i některé novinky. ,,Teď vlastně hrajeme věci z nedávno vydaného EP, “ říká jeden z členů skupiny Lifelines.

Mezi těmi, kdo si pochvalovali festivalovou atmosféru, byl i patriot z pražské Libně Erik Gábor alias Refew. I on se svěřil s tím, že plánuje některé novinky. Jaké to budou, ale zatím prozradit nechtěl. ,,Za mě to bylo super, strašně se mi líbila organizace celého festivalu, produkce se postarala o opravdu vysokou úroveň zábavy,“ odhaluje dění ze zákulisí Erik Gábor.

Celkem se tak podařilo prodat několik set vstupenek. Nejvíce lidí dorazilo ale až večer. Na hlavním pódiu se pak krátce po 19. hodině představil Paulie Garand nebo PSH. Ocenili hlavně skvělé publikum. ,,Show mě mega bavila, dobrá stage, dobrý zvuk, strašně fajn lidi. Takže určitě jsem rád, že jsme tady byli,“ usmívá se Vladimír 518, člen kapely PSH.

Podle jeho slov už v sobotu 2. července spatří světlo světa v Karlových Varech premiéra dokumentárního filmu s názvem PSH Nekonečný příběh. „Jedná se o trojportrét z dílny režiséra Štěpána Foka Vodrážky, který mapuje nejen první pokusy o rap, ale i mejdany, slávu a méně příjemné okamžiky, kterými si všichni členové kapely museli ve své kariéře projít. K této příležitosti proto zve kapela všechny na svůj open air koncert na karlovarskou kolonádu. Připravují nejen nové singly ale i nová turné,“ přibližuje Kamila Medová.

Na Krakonošovi slavili slavnosti slunovratu, podívejte se

Celodenní show zakončili Funky Terrorist a Robin ZOOT, rodák z Ústeckého kraje, jehož song Česká Florida, na kterém spolupracoval také s ostrovským rodákem Kokym a Karlovarákem Yzomandiasem, má na youtube už přes pět milionů zhlédnutí. Aktuálně navíc připravuje nové album, o kterém tvrdí, že má konečně všechno podle jeho představ – od samotného konceptu až po zvukové efekty. ,,Já na té hudbě miluji ten proces, to, co lidi nevidí. To, že to stojí čas, ty zážitky,“ dodává Robin Pouzar alias ZOOT.

Nechyběla ani afterparty v podání Christophera Kaufmana. 1872 FEST tak splnil očekávání organizátorů, kteří se už těší na příští ročník. Oslavy 150. výročí povýšení Aše na město tím ale zdaleka nekončí.