Na velký narozeninový mejdan se do Ostrova dokonce chystá známá americká kapely Dog Eat Dog. „Vystoupení kapely Dog Eat Dog jsme plánovali v rámci Hard Core Celebration už vloni v prosinci, ale akci jsme kvůli covidu zrušili. Kapela měla mít v Evropě v té době turné, v České republice dva koncerty, ale nakonec to kvůli pandemické situaci stejně sama přeložila na letošní rok. Vedle ní v Kulturním domě v Ostrově 9. června zahrajeme my, protože to bereme jako narozeninovou oslavu, a dále Funky Terrorist. Dog Eat Dog tu nebudou hrát poprvé, v Ostrově už vystupovali před šesti lety. Navíc to jsou naši kamarádi, známe se z koncertů,“ říká frontman Censorshit Pepa Balák.