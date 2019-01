Ostrov - Cenu Oty Hofmana na 47. ročníku dětského filmového festivalu v Ostrově získaly v hlavní soutěži snímky Sedmero krkavců režisérky Alice Nellis a Jak jsme hráli čáru Juraje Nvoty.

Ze studentské tvorby porota ocenila film One Square story režiséra Martina Kostelníka. Hlavní cenu dětské poroty získaly filmy Sedmero krkavců a Andílek na nervy režiséra Juraje Šajmoviče, cenu dětského diváka v hlasování získala pohádka režiséra Karla Janáka Princezna a písař. Výsledky včera pořadatelé oznámili při slavnostním zakončení festivalu.

Zatímco si pohádka Sedmero krkavců získala přízeň obou porot v kategorii do 12 let a kromě Ceny Oty Hofmana tak získala i Křišťálový šaton, filmy Jak jsme hráli čáru a Andílek na nervy zvítězily v kategorii filmů pro diváky od 13 do 18 let.

„Diskutovat jsme rozhodně nemuseli, protože jsme se všichni na všem shodli. Líbilo se nám to všem stejně, ten Andílek na nervy úplně nejvíc, protože nám to bylo hodně blízké. Byla to taková současnost moderní, protože ty princezny a všechno, to je takové furt dokola. Tohle se nám líbilo mnohem víc," řekla Zuzana Gíňová z dětské poroty.

Cenu dětské poroty Zlatý dudek za nejlepší dívčí a chlapecký herecký výkon získala Anna Kadeřávková za roli Viktorie ve filmu Andílek na nervy a Richard Labuda za roli Honzy ve filmu Jak jsme hráli čáru. V dalších kategoricích bodovaly například snímky Rybička nebo Jak jsme nacvičovali divadlo.

Tématem letošního ročníku Festivalu Oty Hofmana byla kouzla a čáry se zaměřením na Otu Hofmana a Pana Tau. Vedle filmů je festival Oty Hofmana tradičně zaměřen na média, aktivními účastníky festivalu jsou štáby mladých dětských novinářů. Některé projekce pokračovaly ještě včera ráno, festival v 19 hodin definitivně zakončil koncert Věry Špinarové.