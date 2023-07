Porota 57. mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF) rozhodla, ceny jsou rozdány.

Robin Wright a Jiří Bartoška. | Foto: KVIFF

Vítězem Hlavní soutěže 57. ročníku se stal snímek Blažiny lekce bulharského režiséra Stephana Komandareva. Sociální drama o seniorce, která musí kvůli ztrátě úspor polevit ze svých morálních zásad, stojí na představitelce hlavní role. I toho si porota všimla a ocenila také herečku Eli Skorchevu. Režisér ji zmínil i ve své děkovné řeči. „Chtěl bych cenu věnovat generaci svých rodičů – to oni jsou hlavními hrdiny našeho filmu. Stali se obětí tržního hospodářství v Bulharsku a často kvůli němu o mnoho přišli. Také děkuji svým kolegům a neuvěřitelné Eli,“ řekl Komandarev.

Na samém začátku festivalu se Velký sál hotelu Thermal naplnil diváky, kteří přišli na film Master & Commander: Odvrácená strana světa. Snímek z roku 2003 uvedl sám představitel hlavní role a jeden z hvězdných hostů 57. KVIFF Russell Crowe. Už 30. června převzal z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky Křišťálový glóbus za celoživotní přínos světové kinematografii. Karlovy Vary pro něj ale byly důležitou zastávkou i kvůli hudbě. Se svou kapelou Indoor Garden Party tu odehrál finální koncert pátečního zahajovacího večera i svého evropského turné. Crowe vyzdvihl, že na něj lázeňské dějiště festivalu udělalo silný dojem. „Nevím, co jsem čekal, ale určitě ne tohle pohádkově krásné město s malebnou architekturou. Všem teď říkám, že musí na návštěvu do Karlových Varů.“

V průběhu festivalu se uskutečnilo 445 filmových představení a bylo prodáno celkem 123 517 vstupenek. Uvedeno bylo 185 filmů, z toho 116 celovečerních hraných, 28 celovečerních dokumentárních a 41 krátkých.

Prezident KVIFF Jiří Bartoška na závěrečném ceremoniálu 57. KVIFF ocenil dvě výjimečné herečky, které se nesmazatelně zapsaly do filmové historie.

Cenu prezidenta převzala americká herečka Robin Wright. „Tato cena je speciální, protože není jen za jeden konkrétní výkon. V duchu jsem si to spočítala – a těch hereckých čtyřicet let mi uteklo jako čtyři roky. Mít takovou práci a milovat ji je vzácná věc,“ zamyslela se v děkovné řeči filmová Princezna Nevěsta, láska Forresta Gumpa nebo chladná paní Underwoodová ze série Domek z karet.

Druhou Cenu prezidenta získala Daniela Kolářová, která publiku přiblížila také své dětství. Byť se narodila v Praze, právě v Karlových Varech strávila dobu od svých čtyř do osmnácti let. Karlovarské divadlo navíc dodnes vnímá jako své „osudové jeviště“, protože si tu v devíti letech divadelní prkna vůbec poprvé vyzkoušela – v pohádce Císařovy nové šaty. „Divadlem jsem byla okouzlená,“ shrnula své tehdejší pocity. Kromě divadla vzpomínala i na tehdejší město: „Říčka Teplá bývala zamrzlá až k Vřídlu a my na ní jako děti bruslili. Pod průzračně čistým ledem byly vidět ryby… To je má vůbec nejkrásnější vzpomínka z dětství,“ přiznala.

Na závěrečný ceremoniál se podíval alespoň virtuálně americký herec Woody Harrelson. „Karlovy Vary jsou můj nejoblíbenější festival,“ pozdravil v češtině publikum z on-line přenosu. „Česko mi představil Miloš Forman, když jsme uváděli film Lid versus Larry Flynt. Češi jsou úžasný a silný národ,“ řekl a slíbil, že se pokusí dorazit příští rok. Uvedl tak závěrečný film Šampióni, který se stal symbolickou tečkou za 57. ročníkem KVIFF.

Slavnostní večer tradičně zakončil Jiří Bartoška. „Příští rok to bude třicet let, co byl náš tým pověřen, abychom zmátořili festival. Mám pocit, že se nám to mátoření daří,“ uvedl a dodal: „Dovolte mi, abych 57. ročník považoval za ukončený.“

Příští 58. ročník KVIFF se bude konat od 28. června do 6. července 2024.