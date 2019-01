Karlovy Vary - Karlovarská poprocková skupina LIWID se obrací na domácí publikum, aby ji podpořilo v projektu Hit hit. Buďte u zrodu jejich nového alba společně s nimi.

Přebal nového alba skupiny Liwid | Foto: Repro Deník

O tom, že si jde kapela za svým snem, není pochyb. Stále více populárnější karlovarská skupina LIWID oslaví letos na jaře sedm let své existence a sklízí úspěchy za hranicemi našeho regionu. V Karlových Varech se pravidelně objevují na hudebních akcích. Jen v loňském roce jste mohli tuhle fajn partu v Karlových Varech vidět a slyšet hned několikrát. Sokolák open air, Den s KV Arenou, Karlovarský karneval, Kalibra hudební večer, Emanův piknik a Pivo pro charitu.

I letos se příznivci mohou těšit na jejich koncertování a hlavně na nové album s názvem „stromy", se kterým se LIWID přihlásili do crowfoundingového projektu Hit hit. Smyslem projektu je pokusit se vybrat za čtyřicet pět dní pomocí odměn peníze na realizaci nového alba. O projektu jsme si povídali s frontmanem a manažerem v jedné osobě, zpěvákem Jendou PORADOU.

Jak mohou vaši příznivci přispět a podpořit vznik vašeho nového alba „stromy"?

Především je dobré si říct, že materiál na něj máme již hotový. Tedy obsah. Celý rok jsme hodně zkoušeli a tvořili nové věci a na podzim 2015 jsme neplánovali žádné turné, jak je u nás zvykem, abychom právě mohli pokračovat na přípravách na avizované nové album.

Takže by se dalo říct, že polovina alba je hotová?

V podstatě ano. A teď přijde ten moment, kdy se na čtrnáct dní, tedy pokud vybereme cílovou částku, zavřeme do studia a začneme s nahráváním. Je důležité si říct, že za poslední dva roky se naše tvorba, řekněme, zformulovala. Víme, co chceme tvořit. Každým koncertem, každou zkouškou se jednotliví členi kapely zlepšují a pak chceš i lépe tvořit nové věci. A tak je to i s novou deskou. My chceme předat posluchačům to nejlepší, co v nás je, a k tomu je zapotřebí dobrý producent a dobré nahrávací studio. A to stojí nemalé finanční výdaje.

Dostáváme se k jádru věci a to je projekt Hit hit. Pokud vás chci podpořit jak a kolik mohu přispět?

Je to velmi jednoduché. Předkoupíš si naše nové album „stromy". Zaplatíš ho teď a v březnu, kdy máme stanovený termín vydání, ti ho pošleme poštou, nebo ti ho osobně předáme na koncertě na našem jarním turné. Tady v Karlovarském kraji budeme koncertovat v Karlových Varech a Sokolově.

Náš projekt nabízí ale další zajímavé odměny. Například si můžete koupit odměnu v podobě našeho koncertního vystoupení kamkoliv a kdykoliv.

Vaše první album Amelie mělo úspěch. Jeho prodejem jste podpořili i Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Bude prodej nového alba „stromy" podobně charitativně zaměřený?

Ano. Naše spolupráce s Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška bude pokračovat i v letošním roce a bude spojena s prodejem nového alba. V roce 2013 jsme nadaci Světluška věnovali prvních sto kusů prodaných nosičů. Z každého jednoho prodaného jsme věnovali částku padesát korun, takže jsme celkem přispěli částkou pět tisíc korun. Letos budeme velkorysejší a věnujeme nadaci Světluška prvních tři sta třicet tři kusů (smích) s odměnou třicet korun z každého prodaného nosiče.

Nezbývá než popřát, aby byl váš projekt na Hit hit úspěšný…

My děkujeme a děkujeme taky všem čtenářům a fanouškům, kteří se rozhodnou podpořit naše sny. A těšíme se někdy někde na viděnou a na slyšenou.

JAK KAPELU PODPOŘIT?

Jak je možné skupinu Liwid a jejich projekt, nové album „stromy", podpořit? Na webových stránkách www.hithit.cz si najdete jejich projekt a zakoupením odměny podpoříte jejich projekt, realizaci nového alba „stromy".