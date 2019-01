Ostrov - Ostrovský zámecký park patří k nejhezčím zastávkám turné.Těší se kapela na své sobotní vystoupení

Divokej Bill. | Foto: Deník

Jedna z nejpopulárnějších českých kapel současnosti se na tuzemská pódia vrátila po delší pauze, kterou si muzikanti naordinovali po 9. září 2011 po tisícím koncertu v rodných Úvalech. Od té doby vystupoval Divokej Bill především na Slovensku, ale také v Anglii, Rumunsku či na Ukrajině. Letos si ale kapela připomíná patnácté narozeniny, které oslavila vydáním nového alba s prozaickým názvem 15 a stejnojmenným republikovým turné, které čítá patnáct koncertních štací pod širým nebem. O tom, jak se kapela těší na sobotní koncert v Ostrově, mluví člen kapely Roman 'Prochajda 'Procházka.

Jak se těšíte na koncert v ostrovském zámeckém parku?

Těšíme se moc, prostor jsme našli díky Martinu Müllerovi, který zde již několik akcí pořádal, a myslíme, že po dlouhém koncertování v Lokti bude tohle pro všechny příjemná změna, ostrovský zámecký park patří k nejhezčím zastávkám turné.

Téměř dva roky jste neměli v České republice koncert, jaké to je, po tak dlouhé době vyjet na šňůru?

Je to pro nás po 20 měsících koncertování v zahraničí konečně hraní doma, před fanoušky, které známe. Těšíme se, že si to všichni společně užijeme, přece jen slavíme 15 let. Jsme hodně natěšení, dost jsme se tomu turné věnovali, poprvé v historii jsme zkoušeli před turné s celým velkým pódiem, ledkama a světlama, doufáme, že to bude vidět a lidi se budou bavit.

Co si myslíte, že se bude lidem na turné líbit nejvíce?

No my doufáme, že naše písně, kterých budeme hrát 29. A zahrajeme i songy, které jsme dlouho nehráli, například "Síť". Bude to průřez historií kapely a samozřejmě budeme hrát i písně z nové desky. Bude to koncert plný energie a pohody, byli bychom rádi, aby si lidé přišli na koncert odpočinout a pobavit se.

Jako předskokana jste si vybrali karlovarskou skupinu Liwid, proč jste sáhli zrovna po nich?

Kapelu Liwid jsme potkali minulý rok v Rumunsku na festivalu v Banátu, slovo dalo slovo a domluvili jsme se s klukama na hostování na našem turné. Dokonce to i krásně vyšlo, že nám vyšla šestá řadová deska s názvem "15" a klukům z Liwid zrovna vychází deska s názvem Amélie, doufám, že obě desky společně někde pokřtíme.

Vaše turné jste odstartovali koncertem v Jihlavě. Jaká byla atmosféra a splnilo to vaše očekávání?

Koncert dopadl skvěle i na to, jaké bylo počasí, jelikož celý den pršelo, ale na koncert se počasí umoudřilo, návštěva byla kolem dvou tisíc lidí, což bereme vzhledem k počasí jako skvělé. A koncert se vydařil dle nás na výbornou, ale určitá nervozita tam byla, jelikož to byl první koncert, ale všechno se zvládlo.