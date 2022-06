Prodej vstupenek vypukne 30. června, více zde. Program po dnech zde.

Návštěvníci MFF uvidí celkem 130 celovečerních hraných a dokumentárních filmů. Vstupné je o něco dražší než v minulých letech, cenu navýšily nárůst nákladů za energie, letenky nebo ubytování hostů. Na zcela dobrovolné bázi bude nošení roušek.

Liev Schreiber, pětkrát nominován na Zlatý globus a třikrát na Primetime Emmy, v roce 2004 ve Varech společně s Elijahem Woodem představili snímek Naprosto osvětleno (Everything is Illuminated, 2005). Filmová adaptace knihy Jonathana Safrana Foera, která je příběhem mladého Američana, hledajícího své kořeny na Ukrajině, byla Schreiberovým režijním debutem. Film získal v roce 2005 cenu Laterna Magica a ocenění Biografilm Award na filmovém festivalu v Benátkách.

Pirát i markýz de Sade. Geoffrey Rush převezme ve Varech Křišťálový glóbus

Téma Foerovy knihy bylo pro režiséra blízké, protože i rodina jeho matky má předky v ukrajinské židovské komunitě. Liev Schreiber se ve filmové a televizní tvorbě pohybuje jako herec od poloviny 90. let. Jeho filmografie zahrnuje v desítkách rolí atraktivní hollywoodské tituly různých žánrů – například romantickou komedii Kate a Leopold

(Kate & Leopold, 2001), akční snímek Nejhorší obavy (The Sum of All Fears, 2002), sci-fi X-Men Origins: Wolverine (2009), mysteriózní drama Manchurianský kandidát (The Manchurian Candidate, 2004), sportovní životopisy Tah pěšcem (Pawn Sacrifice, 2014) nebo Skutečný Rocky Balboa (2016), či loňský hit Netflixu K zemi hleď! (Don ́t Look Up, 2021)

Superhrdinové.Zdroj: MFF Karlovy VaryÚvodní film:

Superhrdinové: Romantický film režiséra Paola Genovese Superhrdinové vás nechá na chvíli žít vztahový kolotoč radostí a strachů dvojice, kterou dala dohromady náhoda. Nebo osud? Kreslířka komiksů Anna a teoretický fyzik Marco tvoří pár sympatických superhrdinů, tak jako mnoho jiných lidí, kteří se rozhodli žít ve dvou. Řešit společné problémy totiž někdy vyžaduje až nadlidskou sílu. Každý vztah má svoje krize a svoje idylické chvíle – od náhodného setkání v dešti po vážné hovory po deseti letech. Vyprávění skládá historii vztahu ze dvou dějových linek: vztah na začátku versus deset let vzdálená současnost. Přesné pointování epizod soustavně ostřeluje srdeční krajinu i šedou kůru mozkovou diváků a divaček.



Tři tisíce let touhy.Zdroj: MFF Karlovy VaryZávěrečný film:

Tři tisíce let touhy: Profesorka naratologie Alithea Binnie (Tilda Swinton) přijíždí do Istanbulu přednášet na konferenci. Její postoje racionální vědkyně začnou ale postupně brát za své, když v hotelovém pokoji ze starobylé lahvičky zakoupené na bazaru vypustí Džina (Idris Elba), který jí, jak už to v orientálních pohádkách bývá, nabídne splnit tři přání… Po adrenalinové postapokalyptické jízdě Šílený Max: Zběsilá cesta (2015) přiveze na letošní karlovarský festival režisér George Miller výstřední fantasy snímek s hvězdnou ústřední dvojící. Tři tisíce let touhy divákovi přináší věčný příběh o lásce, naplněný podobně jako pohádky Tisíce a jedné noci, radostí z vyprávění.